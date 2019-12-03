換囚！加拿大前總理籲以孟晚舟換回中國拘捕的2加國人

2019-12-03 11:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



加拿大環球郵報2日報導，曾在2002-2003年擔任加國副總理的曼利（John Manley）近日在受訪時表示，加國應以「換囚」方式，以目前因美國要求引渡而在溫哥華過境時被捕的華為前財務長孟晚舟，換回兩名被中國大陸拘捕的加國人──前外交官康明凱及商人史帕佛。

曼利與加國總理杜魯多同屬自由黨，他卸任副總理後，曾擔任加國商業理事會總裁兼執行長，是150家企業執行長的代表，目前擔任加拿大電信服務公司「科研公司」（Telus Communications）董事，環球郵報稱科研公司的無線網絡使用了華為的設備。

曼利在近日的一項訪問中，告訴加國研究機構「全球事務研究所」（Global Affairs Institute）副總裁羅伯森（Colin Robertson）說，冷戰時期柏林市外有座橋，敵對雙方多次在那裡交換戰俘或囚犯，他主張，就像當初西方國家盟國與前蘇聯安排換囚那樣，現在加國應依循此例，與中國交換。

曼利說：「我認為，能夠迅速看到康明凱及史帕佛獲釋的唯一辦法，就是可能看來很粗糙的辦法──換囚。」他還說，他知道他的想法如今在加國不受歡迎，但他仍要坦率指出：「逮捕孟晚舟是一項錯誤。」