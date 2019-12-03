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薄瑞光談台灣大選：香港情勢有助蔡英文連任

2019-12-03 10:40聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光2日在華府表示，香港情勢確實有助台灣總統蔡英文連任；薄瑞光並轉述，有中國大陸人士稱不在乎蔡英文是否勝選，重要的是政策，而非誰贏。

「外交政策全國委員會」（NCAFP）亞洲訪問團2日在美國東西中心（East-West Center）舉行研討會，談論11月走訪北京、台北、東京、首爾等地的觀察，講者包括薄瑞光（Raymond Burghardt）、國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等人。

薄瑞光在會中表示，一些中國大陸學者告訴他，台灣現在並非美中關係的頭號問題，但其中有些人擔憂，一旦美中解決貿易問題，台灣可能成為美中關係主要的刺激因素，尤其如果是蔡英文連任的話。還有一名中方學者說，美國總統川普和蔡英文都連任的話，將是最糟的情況。

薄瑞光並說，大陸官方人士表示，對蔡英文與民進黨不抱任何期望，但也不在乎蔡是否勝選，因為重要的是政策，並非誰贏。

中方也點出蔡英文的四項誤判：一，以為美國支持她，所以可以挑釁大陸；二，認為香港情勢愈糟，且她愈常評論香港，對她選情愈有利；三，以為無論她做什麼，大陸別無選擇，只能容忍；四，以為美中關係愈糟，對台灣愈好。

薄瑞光說，對此他回應中方人士，蔡英文並沒有誤判這些，而且其中一點並非誤判，香港情勢確實有助於蔡英文連任。

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）2日在智庫「布魯金斯研究院」指出，中方對台策略從過去的說服，現在變成透過恐嚇、施壓、孤立、干預台灣事務的「非暴力脅迫手段」。

現為布魯金斯研究院東亞研究中心資深研究員的卜睿哲2日說，若蔡英文贏得2020總統大選，非暴力方式的脅迫手段將持續；若國民黨總統參選人韓國瑜勝選，北京一開始可能會嘗試說服，但韓也會面臨北京施壓，要求政治對話以達成中方目標。

「外交政策全國委員會」預計3日在紐約舉行研討會，並發布亞洲訪問報告。

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美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光。華盛頓記者張加／攝影
美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光。華盛頓記者張加／攝影
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蔡英文薄瑞光2020選舉反送中

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