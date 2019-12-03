野村：糧價暴漲應不會造成經濟衰退 而是全球人道危機

2019-12-03 00:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



野村控股於近期的報告指出，糧食價格激增恐引發規模龐大的人道危機，因為全世界超過一半的人口，都暴露在糧價大漲的風險中。

野村分析師群寫道：「最容易被糧食價格激增衝擊的國家，只占全球經濟體系一小部分，卻有著龐大許多的全球人口占比」，「糧食價格激增不大可能會造成全球經濟衰退，但會成為全球人道危機」。

根據野村計算，在其指數中最容易受害的50個國家，僅占全球國內生產毛額（GDP）的26.1%，但占世界人口的59.1%。而在這些國家中，除了四個國家之外，全都是開發中國家，「對糧食價格敏感，是新興市場國家的現象」。

野村說，這些國家集中在非洲、中東及亞洲，通常人均GDP較低、家庭食物消耗量較大，也是糧食的淨進口國。野村說，某些對糧食價格最敏感的國家，「早已飽受戰爭摧殘，且為赤貧所苦」。

根據野村糧食脆弱性指數，對糧食價格持續上漲最敏感的五個國家，分別是利比亞、塔吉克、蒙特內哥羅、敘利亞、阿爾及利亞。野村說，這些國家的人民將大部分的所得用於糧食、遮蔽處及其他生活所需，如果糧食價格上漲，就必須增加糧食支出，犧牲其他必需品的花費。

根據野村在報告中引用的聯合國糧農組織數據，利比亞的糧食淨進口額占GDP的9.1%，與此同時，最不易受糧食價格上漲影響的紐西蘭，糧食淨出口額占其GDP比率達9.5%。

根據糧農組織2018年的報告，雖然22%的利比亞家庭從事農業或畜牧業，但幾乎所有家庭的產量都只能供自己生活所需。不過，擴大農業規模仍能提振利比亞的糧食安全，並為未來的衝擊提供緩衝。

野村表示，由於仰賴糧食進口的國家對糧價較敏感，因此較高的糧價會引發廣泛的人道危機。野村說，氣候變遷、油價走高、美元貶值都可能觸發糧價上漲，當這種情況發生時，恐引發社會動盪，最後促使政府以減少糧食出口的手段干預。

聯合國糧農組織的糧價指數在2010年6月及隔年2月間大漲41%。野村首席經濟學家蘇博文說。糧價大漲促成了「阿拉伯之春」的示威浪潮。