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氣炸！網傳電視台內部對話 竟酸高以翔「沒跑兩下就猝死」

首位印在錢幣上的活人 瑞士明年推出費德勒紀念幣

2019-12-02 22:10聯合報 編譯羅方妤／即時報導

英國BBC報導，38歲的「瑞士特快車」、網球名將費德勒將成為瑞士第一個被印在硬幣上表揚的在世名人。費德勒至今已獲得20座大滿貫冠軍。

瑞士聯邦造幣廠Swissmint將在明年1月發行20元瑞士法郎的費德勒紀念銀幣，明年5月加碼推出50元瑞士法郎的費德勒紀念金幣。

目前世界排名第3的費德勒表示：「感謝瑞士當局和聯邦造幣廠Swissmint給予這種極高的榮譽和特殊待遇。」

瑞士聯邦造幣廠Swissmint明年1月將推出網球名將費德勒紀念幣。（路透）
瑞士聯邦造幣廠Swissmint明年1月將推出網球名將費德勒紀念幣。（路透）
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