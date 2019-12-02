首位印在錢幣上的活人 瑞士明年推出費德勒紀念幣

2019-12-02 22:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



英國BBC報導，38歲的「瑞士特快車」、網球名將費德勒將成為瑞士第一個被印在硬幣上表揚的在世名人。費德勒至今已獲得20座大滿貫冠軍。

瑞士聯邦造幣廠Swissmint將在明年1月發行20元瑞士法郎的費德勒紀念銀幣，明年5月加碼推出50元瑞士法郎的費德勒紀念金幣。