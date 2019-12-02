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比戰爭可怕！氣候變遷平均每2秒迫使1人離家

2019-12-02 20:35聯合報 編譯羅方妤／即時報導

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，慈善機構樂施會最新報告顯示，過去10年，氣候災害每年迫使約2千萬人離開家園，相當於每2秒就有1人被迫離家。

這使氣候災難成為10年來造成各國國內流離失所的最大驅力，而且窮國承擔氣候災害風險較高，儘管窮國占全球碳汙染的比率遠低於富國。

據樂施會2日發表的報告，洪水、氣旋和野火造成人們流離失所的可能性，是火山噴發和地震的7倍，也是武裝衝突的3倍。這個議題將在馬德里召開的聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議（COP25）討論。

樂施會報告稱，低所得和中低所得國家（如印度），被氣候變化影響的可能性是高所得國家（如西班牙和美國）的四倍以上。地理位置也有關，80%的流離失所者住在亞洲。

海島型開發中國家，像是古巴、多明尼加和吐瓦魯，受到的影響特別嚴重。2008年至2018年間，因極端天氣災害而流離失所比率最高的10個國家，就有7個是這類國家。

該報告分析了來自國內流離失所監測中心2008年至2018年數據，顯示海島型開發中國家居民因極端天氣災害流離失所的可能性，是歐洲居民的150倍。

樂施會氣候和糧食正義政策主管高爾指出，國內顛沛流離有社會和經濟成本，「受影響最嚴重的一直都是最窮、最脆弱的人，特別是女性。這種流離失所真的會摧毀社區的社會結構。」

高爾表示，同時有極端天氣和國內武裝衝突的國家，如索馬利亞，面臨更高風險。他說，氣旋等突發極端氣候現象通常引起較多關注，但海平面上升等緩慢發作的現象也有影響，海水可能更容易造成沿海低窪耕地鹽化而無法耕作，迫使居民永久離開家園。

慈善機構樂施會最新報告顯示，過去10年，氣候災害每年迫使約2千萬人離開家園，相當...
慈善機構樂施會最新報告顯示，過去10年，氣候災害每年迫使約2千萬人離開家園，相當於每2秒就有1人被迫離家。（美聯社）
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