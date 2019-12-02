波蘭改革人民抗議 批破壞司法獨立

2019-12-02 17:33 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



波蘭執政黨的司法改革引發抗議，人民控訴政治力量破壞司法獨立。(photo by Youtube影片截圖) 分享 facebook

針對波蘭執政黨插手司法改革，日前因一位法官被強制革職形成導火線，波蘭人民上街抗議政府插手司法。波蘭右翼「法律與公正黨」（PiS）從2015年起主導司法改革，插手包含任命法官、重組法院結構等，日前他們在違反獨立任命時受法官帕維爾質疑，隨即勒令其停職，引發人民從1日開始集會上街抗議，人民盼透過聲援帕維爾，向PiS施壓不合理的司法改革。

司法改革成幌子？

據《英國廣播公司》報導，波蘭右翼執政黨PiS從2015年起，著手一系列的司法改革，場面話是說要落實「轉型正義」，意即把舊時代（共產主義與貪腐司法結構）的惡習都砍掉重練。

但細看他們的改革內容，包含法官退休年紀下調、特許議會選出的法官來審判法官、變更憲法法庭，以及把四階級的法院體制改為三階級，這些做法都引人臆測：執政黨能踢出掉立場不合的法官，選擇他們喜歡的法官，顯然是政府插手司法，破壞司法機構的獨立性。

歐盟與人民同抗議

這些改革之前只受到零星批評，但隨著日前的帕維爾法官停職案，引爆人民不滿情緒，據《RTE網》報導，PiS日前提名一位法官進入他們創立的國家司法委員會（也就是那個能監督法官判決的委員會），帕維爾對這個失去司法獨立的委員會與那位被任命的法官提出質疑，遂遭到PiS強制停職。

人民1日起爆發全面上街抗議，集會總計超過100個地點，最大的抗議活動是在首都華沙司法部外，人民高舉「與帕維爾法官站在同一線」的旗幟，部分揮舞著歐盟旗幟，抗議政治力量破壞司法獨立。歐盟自然也站在人民一方，歐盟委員會指責PiS的做法是破壞法治與司法獨立，這與歐盟國家的宗旨不符。

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