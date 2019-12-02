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氣候峰會將舉行 聚焦碳交易與補償

2019-12-02 17:02台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

氣候峰會前夕，聯合國秘書長古特瑞斯出面宣示「人類必須停止對自然的戰爭」，全球各大...
氣候峰會前夕，聯合國秘書長古特瑞斯出面宣示「人類必須停止對自然的戰爭」，全球各大城市也出現示威群眾。(Photo by Wikimedia Commons)
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即將於2至13日在馬德里舉辦的氣候峰會，預計討論全球碳交易市場的規則，以及如何對窮國的氣候災害損失進行補償。從11月29日開始，全世界150國的2,300個城市的街頭更出現抗議群眾，要求各國領袖提出緊急的解決方案。

討論碳交易與補償

《美聯社》報導，「若缺乏嚴格且透明的機制，碳交易市場恐變成黑市。」西班牙環境部長里貝拉表示。碳交易為1997年京都議定書所確立，將二氧化碳等6種溫室效應氣體的排放量作為交易標的，並逐步削減以達成總碳排放減量，目前僅有歐盟等地實行有限的碳交易。

氣候峰會也將討論如何補償窮國因極端氣候造成的損失，應針對短期的天然災害（例如颶風和洪水），或是長期且不可逆的災難（如海平面上升和沙漠化）。聯合國氣候談判專家達格尼特坦言，因涉及到分配，這是一個很敏感的議題。

根據《路透社》報導，古特瑞斯表示，目前已有70國承諾2050年前實現「碳中和」（總釋放碳量為零），然而對於達成巴黎氣候協定的目標仍遠遠不足。「人類必須停止對自然的戰爭！」古特瑞斯警示。

各大城市出現示威

《半島電視台》指出，氣候峰會前夕多達150國的2,300個城市街頭出現抗議群眾，特別是學生。在近來飽受野火肆虐的澳洲，學生紛紛走上街頭，遊行的發起人之一18歲的布羅德里克表示，因政府對氣候變遷的不作為，才導致野火的失控。

在印度新德里，學生聚集在一座垃圾焚化發電廠外示威。在波蘭，示威者戴著防毒面具高呼：「波蘭2030年禁用化石燃料！」在南非約翰尼斯堡的證券交易所外，群眾舉著「不酷」的標語（全球暖化與不酷的雙關）。正在帆船上旅行的瑞典環保少女桑柏格則發推特聲援：「我們需要每個人，歡迎加入我們。」

【更多精采內容，詳見

波蘭巴黎氣候協定氣候變遷

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