影／浴血抗議！西班牙動保團體反皮草 成群裸體躺大街

2019-12-02 13:21 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



西班牙加泰隆尼亞首府巴塞隆納，1日突然出現大批男女當街裸身，倒在市中心噴水池旁，身上還灑滿了假血看起來格外嚇人。原來他們是響應國際動物保育組織「AnimaNaturalis」，前來抗議皮草行業殘害動物。

動物保育組織「AnimaNaturalis」的年度反皮草業抗議活動，吸引了數十名抗議人士前來響應參加，在寒冷的氣候中模仿動物遭剝皮慘死的模樣，全身赤裸塗抹仿血的鮮紅染料，蜷曲躺在地上，其中一名抗議者舉著的標語寫著「一件衣服要殺掉多少條生命」，高喊「死亡非時尚」等口號。

根據「AnimaNaturalis」，光在歐盟每年就有超過3200萬頭動物被宰殺製成皮草大衣或皮革奢侈品。該動保組織多年來都強調，「動物需要牠們的毛皮，而我們不需要」。

另外，聯合國氣候峰會12月2日起在西班牙馬德里登場，「AnimaNaturalis」1日也藉機發表聲明，指出肉類行業在氣候變遷中的影響，呼籲各界改採純素飲食來降低二氧化碳含量。