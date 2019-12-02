後梅克爾時代 黨內要角爭接棒難尋領頭羊

2019-12-02 14:04 世界日報 編譯中心／綜合1日電



德國總理梅克爾。歐新社 分享 facebook

即使這次社民黨變局可能不影響梅克爾的總理位置，「梅克爾時代」最遲也會在2021年落幕，其繼任者目前沒有眾望所歸的人選，德國傳媒甚至形容這是難解的「K問題」（K是德文總理Kanzler的第一個字母）。這一方面源於基民黨內下任總理之爭還未落幕，另一問題是該黨甚至未必能繼續執政。

經濟學人報導，儘管梅克爾已安排屬意的繼任人56歲康-卡亨鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）接任基民黨黨魁，理應是下任總理大熱門，但這名前薩爾邦首長聯邦行政經驗甚淺，支持其接任總理的比例僅19%，遠遜廣獲黨內保守派認可、得到前財長朔伊布勒支持的62歲麥茲（Friedrich Merz）。

康-卡亨鮑爾最近趁黨大會以退為進，要求黨友一是讓她立即下台，一是表達支持，勉強贏了一仗，連麥茲也不得不公開宣稱支持她。但基民黨最終如何回答「K問題」仍然不無變數。38歲衛生部長史巴恩（Jens Spahn）和57歲北萊因-西發利亞邦首拉謝特（Armin Laschet）皆潛在人選。姊妹政黨基社黨（CSU）黨魁索德也可能成妥協人選。

此外，綠黨以其環保左翼主張近年冒起甚速，已在民調穩居次席，僅落後基民黨，以不少優勢領先老牌左派政黨社民黨（SPD）和極右的另類選擇黨（AfD）。評論開始關注，綠黨未來有沒有可能跟社民黨和左翼黨組成政治光譜偏左的新執政聯盟。一旦出現這情，梅克爾的總理繼任人將不會來自基民黨。