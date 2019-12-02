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不追隨阿公路線了？ 金正恩改穿雙排扣黑色皮風衣

2019-12-02 12:12聯合報 編譯季晶晶／即時報導

北韓領導人金正恩最近的穿著打扮引發外界揣測，他過去的衣著都走「阿公」路線，向前北韓領導人金日成致敬，但最近似乎開始打造屬於自己的風格。

金正恩上周測試多管火箭發射器時，穿一件長款皮風衣亮相後，南韓媒體開始評論，他可能決定擁抱更兼容並蓄的個人風格。

他先前偏好戴牛角眼鏡、穿黑色毛主席裝，顯然是想模仿自己的祖父金日成，連頭髮都剪成後梳、耳上超短、和金日成一模一樣的髮型。

北韓領導人金正恩最近的穿著打扮引發外界揣測，他過去的衣著模仿自己的阿公金日成，但...
北韓領導人金正恩最近的穿著打扮引發外界揣測，他過去的衣著模仿自己的阿公金日成，但上周測試多管火箭發射器時，穿了一件長款皮風衣亮相。美聯社
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金日成北韓金正恩

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