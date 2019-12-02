不追隨阿公路線了？ 金正恩改穿雙排扣黑色皮風衣

2019-12-02 12:12 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



北韓領導人金正恩最近的穿著打扮引發外界揣測，他過去的衣著都走「阿公」路線，向前北韓領導人金日成致敬，但最近似乎開始打造屬於自己的風格。

金正恩上周測試多管火箭發射器時，穿一件長款皮風衣亮相後，南韓媒體開始評論，他可能決定擁抱更兼容並蓄的個人風格。