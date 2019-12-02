放棄和平讓內戰再打5年 國際社會要付8842億元代價

2019-12-02 11:32 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



衛報報導，非政府人道組織「國際救援委員會」（IRC）周一發布新報告警告，如果沒能抓住當前難得的和平契機，讓葉門內戰再打五年，國際社會可能為此付出290億美元（約台幣8842億元）的代價，以提供進一步的人道援助。

這還可能讓葉門恢復到危機之前饑餓水平的時間拖上20年，儘管目前鬧饑荒的情形正在改善。