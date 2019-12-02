余波未平 英國緊急審查獲釋恐怖分子

2019-12-02 09:03 德國之聲 德國之聲



11月29日發生的持刀襲擊造成兩名受害者喪生，三人受傷。凶手當場被警方擊斃。警方稱，襲擊者是28歲的奧斯曼·汗（Usman K.），家住斯塔福德郡（Staffordshire），2012年因參與恐怖組織並策劃對倫敦證券交易所發動襲擊被判處16年監禁，2018年12月獲得保釋。《泰晤士報》報道說，奧斯曼·汗獲保釋的條件之一是同意戴電子監控腳鏈。

英國首相約翰遜周六視察了案發地點並表示，“如果誰犯下嚴重的恐怖主義罪行，必須至少被判14年監禁，有些罪犯絕不應獲釋。”此外，他說，對所有形式的恐怖主義及極端主義罪行，法官所宣判的刑期必須是實際執行的時間。他還稱，如果保守黨在12月12日的大選中獲勝，將對暴力犯罪分子采取更嚴厲的措施。約翰遜還批評了工黨的相關政策。

烏斯曼·汗2012年被判處“公共保護監禁”，這意味著他服刑8年後就有機會說服假釋委員會獲得保釋。2013年，英國上訴法庭改判烏斯曼·汗16年有期徒刑，要求他必須至少服刑8年。他獲釋的條件包括參加英國政府的囚犯改造學習班（Desistance and Disengagement Programme）。這一項目的目的旨在讓曾經參與恐怖主義活動的人認識極端思想的危險，重新融入社會。烏斯曼·汗在監獄服刑期間參加了“一起學習”（Learning Together）計劃。烏斯曼·汗的襲擊行動從該大樓裡開始，隨後離開大廳轉往倫敦橋上。

事發當天，“一起學習”項目正在倫敦橋北部附近的“魚販大廳” （Fishmongers' Hall）大樓裡舉行會議。烏斯曼·汗是參加這一會議的數十人之一。據警方公布的信息，在襲擊中喪生的男性是25歲的傑克·梅立特（Jack Merritt），曾就讀曼徹斯特大學和劍橋大學，是該項目的課程協調人。另一名喪生的女性曾是劍橋大學學生，也是該項目成員，警方尚未公布其姓名。三名傷者中有一名據悉也是大學員工。警方認為烏斯曼·汗是單獨作案。襲擊行動先是從“魚販大廳” 大樓裡開始，隨後轉往倫敦橋上。

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