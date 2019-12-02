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愛子公主18歲！ 拚升學不忘運動

2019-12-02 01:12聯合報 編譯李京倫／報導

日本愛子公主（右）一日慶祝十八歲生日，圖為他和父親日皇德仁十一月廿五日在住所合照...
日本愛子公主（右）一日慶祝十八歲生日，圖為他和父親日皇德仁十一月廿五日在住所合照。 （法新社）
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共同社報導，日皇德仁夫婦的獨生女愛子一日滿十八歲。愛子現在是學習院女子高等科三年級學生，一邊為升學而努力，一邊積極參與運動會和文化節。

宮內廳人員透露，愛子正為了明年升學而用功，日皇夫婦會就部分學科提出建議。愛子八月與父母到栃木縣時，跟當地一名同年級女生聊起準備考試的話題，兩人相互鼓勵說「我們都一樣，一起努力吧」。不過，宮內廳人員不願透露愛子考慮到哪所大學就讀。

愛子在九月的運動會中，堅持參加早晨和放學後的練習，所在班級獲勝讓她很高興。她還在十一月的文化節表演舞蹈，使會場氣氛熱烈。

愛子還透過電視和報紙，關注父親五月登基儀式、十月向國內外宣告即位的「即位禮正殿之儀」和十一月的巡遊「祝賀御列之儀」。愛子八月在全國戰歿者追悼式上，透過電視觀看德仁夫婦出席情形，並於正午在赤坂御所進行默哀。宮內廳表示，愛子不能出席這些儀式，因為當時尚未成年。

德仁夫婦邀請英國女王伊麗莎白二世唯一的女兒安妮公主夫婦到居住的赤坂御所談天時，愛子到場陪同，為日本與外國王室的交流出力。

愛子喜歡運動，一到四月三度到訪長野縣，在高難度雪道享受滑雪，放學後和放假時經常打籃球。此外，她還喜歡演奏大提琴，並照顧家中狗和貓。

根據日本皇室典範，只有男性皇族才有資格繼承皇位，愛子並無資格。目前有資格繼承皇位的僅有三人，依序為德仁胞弟秋篠宮文仁親王、文仁長子悠仁親王與昭和日皇次子常陸宮正仁親王。日本政治人物已開始討論是否要修改繼位規則。共同社十月發布的民調顯示，百分之八十一點九日本民眾贊成有女日皇。

德仁升學日本皇室伊麗莎白二世女王獨生女

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