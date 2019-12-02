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倫敦橋攻擊案 IS自稱發動者

2019-12-02 01:07聯合報 編譯陳韻涵／綜合報導

倫敦橋附近11月29日發生持刀砍人事件，警方封鎖現場。（美聯社）
倫敦橋附近11月29日發生持刀砍人事件，警方封鎖現場。（美聯社）
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恐怖組織伊斯蘭國（ＩＳ）」旗下「阿瑪克通訊社」十一月卅日發布聲明表示，英國倫敦橋廿九日發生持刀攻擊事件是ＩＳ成員所為，但聲明中未提供任何證據。專家研判，如果凶手真的是ＩＳ成員，他可能是要替遭美國突擊喪生的ＩＳ首腦巴格達迪復仇而犯案。

廿八歲的康恩廿八日在倫敦橋身穿假的自殺炸彈背心，持刀攻擊路人，造成一男一女死亡、三人受傷。

康恩針對協助更生人的團體「一起學習」（Learning Together）發動攻勢，他行凶後遭見義勇為的民眾持滅火器等物品圍攻，隨後被員警擊斃。

警方表示，「一起學習」是劍橋大學支持的一項計畫，協助更生人再教育並社會化。

警方初步研判康恩獨自犯案，但仍搜索他在沃佛漢普頓的住所，調查是否有其他人涉案。

康恩二○一○年十二月曾因為夥同另外八人謀畫炸毀倫敦證交所、英國國會、美國大使館等英國地標建築而被捕，判刑十六年，去年十二月同意接受電子標籤監控而假釋出獄，且「可能」在英國追蹤的兩萬名聖戰士名單上。

康恩的前律師夏利夫說，康恩「看似已然康復，且是模範受刑人」，但不清楚他假釋後是否接觸ＩＳ而再度變得激進。這起恐攻事件發生前約一個月，英國才將恐怖主義威脅層級從「危急」降至「重大」。

美國特種部隊「眼鏡蛇」前安全委員會主席坎普說：「如果他（康恩）是ＩＳ恐怖分子，他的行為可能是為了替巴格達迪報仇。巴格達迪十月在敘利亞遭美國獵殺喪命後，ＩＳ曾呼籲追隨者幫他復仇。」

英國女王伊麗莎白二世卅日向「所有因倫敦橋恐攻而失去摯愛者表達哀思、祝禱及最深刻的同情」，並讚揚「英勇民眾冒險協助並保護他人」。

倫敦市長卡恩讚揚公眾的英勇行為，稱他對「表現優異的尋常百姓」感到驕傲，形容這些人是「我們之中最棒的，最好的人類」。卡恩說，「這是倫敦人英勇的另一例證」。

倫敦英國巴格達更生人假釋恐攻伊斯蘭國伊麗莎白二世炸彈恐怖組織

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