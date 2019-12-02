倫敦橋攻擊案 IS自稱發動者

2019-12-02 01:07 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



倫敦橋附近11月29日發生持刀砍人事件，警方封鎖現場。（美聯社） 分享 facebook

恐怖組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」旗下「阿瑪克通訊社」十一月卅日發布聲明表示，英國倫敦橋廿九日發生持刀攻擊事件是ＩＳ成員所為，但聲明中未提供任何證據。專家研判，如果凶手真的是ＩＳ成員，他可能是要替遭美國突擊喪生的ＩＳ首腦巴格達迪復仇而犯案。

廿八歲的康恩廿八日在倫敦橋身穿假的自殺炸彈背心，持刀攻擊路人，造成一男一女死亡、三人受傷。

康恩針對協助更生人的團體「一起學習」（Learning Together）發動攻勢，他行凶後遭見義勇為的民眾持滅火器等物品圍攻，隨後被員警擊斃。

警方表示，「一起學習」是劍橋大學支持的一項計畫，協助更生人再教育並社會化。

警方初步研判康恩獨自犯案，但仍搜索他在沃佛漢普頓的住所，調查是否有其他人涉案。

康恩二○一○年十二月曾因為夥同另外八人謀畫炸毀倫敦證交所、英國國會、美國大使館等英國地標建築而被捕，判刑十六年，去年十二月同意接受電子標籤監控而假釋出獄，且「可能」在英國追蹤的兩萬名聖戰士名單上。

康恩的前律師夏利夫說，康恩「看似已然康復，且是模範受刑人」，但不清楚他假釋後是否接觸ＩＳ而再度變得激進。這起恐攻事件發生前約一個月，英國才將恐怖主義威脅層級從「危急」降至「重大」。

美國特種部隊「眼鏡蛇」前安全委員會主席坎普說：「如果他（康恩）是ＩＳ恐怖分子，他的行為可能是為了替巴格達迪報仇。巴格達迪十月在敘利亞遭美國獵殺喪命後，ＩＳ曾呼籲追隨者幫他復仇。」

英國女王伊麗莎白二世卅日向「所有因倫敦橋恐攻而失去摯愛者表達哀思、祝禱及最深刻的同情」，並讚揚「英勇民眾冒險協助並保護他人」。

倫敦市長卡恩讚揚公眾的英勇行為，稱他對「表現優異的尋常百姓」感到驕傲，形容這些人是「我們之中最棒的，最好的人類」。卡恩說，「這是倫敦人英勇的另一例證」。