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社民黨新黨魁恐退執政聯盟　梅克爾聯合政府陷分裂危機

2019-12-01 23:07聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

德國總理梅克爾的聯合政府前途在11月30日出現變數，與她結盟執政的副總理兼財長舒茲失去了社民黨的領導權，由傾向退出聯合政府的沃爾特-波楊斯當選新黨魁，這讓梅克爾所屬的基民黨與社民黨的執政聯盟面臨瓦解，甚至可能出現提前大選局面。

沃爾特-波楊斯及其競選搭檔艾斯肯以53.06%的得票率，擊敗尋求連任的舒茲及其搭檔蓋維茲的45.33%得票率。分析家說，舒茲慘敗，是社民黨內部不滿該黨跟中間偏右基民黨結盟的徵兆。

路透報導，由於沃爾特-波楊斯與艾斯肯希望重談聯盟協議，更聚焦社會正義、投資及氣候政策，基民黨恐拒絕跟這兩人合作，這讓提前舉行大選或是基民黨少數政府的機率增加。

社民黨在德國最近幾次選戰和歐洲議會選舉表現欠佳，這個德國歷史最悠久政黨的許多黨員都認為社民黨參加聯合政府受到拖累，必須承擔民眾責難又無法遂行本身的主張，因此唯一出路便是退出聯合政府，以反對黨姿態重建聲譽。

社民黨在前年國會大選重挫後，原本打算扮演反對黨角色，卻在不情願下被說服與梅克爾領導的基民黨重新結盟。今年5月社民黨在歐洲議會選舉失利，黨魁那勒斯隔月宣布辭職，職位一直懸缺至今。

曾任德國最大邦北萊茵─西伐利亞邦財政首長的沃爾特-波楊斯當選黨魁後，誓言要讓社民黨再次團結，並強調不會立刻退出執政聯盟，將檢視哪些政策能跟基民黨繼續合作。他希望基民黨同意提高最低工資，並在基礎設施和氣候變遷方面增加投資，必要時可舉借新債。

若社民黨退出執政聯盟，基民黨將被迫組成不穩定的少數政府甚至提前大選，後者對兩黨來說都是不樂見的結果。社民黨將在6日召開為期3日的黨大會決定是否續留執政聯盟。

圖為沃爾特-波楊斯（左）及艾斯肯當選後於社民黨總部內開心慶祝的畫面。路透
圖為沃爾特-波楊斯（左）及艾斯肯當選後於社民黨總部內開心慶祝的畫面。路透
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