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誰准恐怖分子假釋 英朝野互推責任

2019-12-01 23:03聯合報 編譯李京倫／即時報導

英國28歲男子康恩上月29日在倫敦持刀亂刺，造成兩人死亡，而康恩是獲得假釋恐怖分子，輿論強烈抨擊當局竟然將他假釋。此案發生在英國大選期間，英國朝野為了「究竟是誰的錯」互推責任。

首相強生矢言將恐怖分子的刑度定為14年以上，而且不得假釋，他說，都是2008年工黨首相布朗政府通過自動假釋相關法律，才使康恩有機可乘，他上任以來一貫的立場就是，不能讓恐怖分子獲得假釋。

強生說：「就像我上任四個月來一直在說的，這種制度必須結束。如果有人因為嚴重的恐怖罪行被定罪，至少應該坐牢14年，而且不得假釋，毫無例外，這樣就能防止這類恐攻再度發生。」

最大在野黨工黨質疑，康恩原本被判無期徒刑，但保守黨2012年取消「保護公眾監禁刑罰」的制度，使他的刑期在上訴後減為16年，並在去年12月因服刑滿一半（包括羈押候審期間）獲得假釋；另外，過去十年來，保守黨政府為了節省開支而縮減警員人數，使這起恐攻得以發生。

工黨籍的倫敦市長卡恩說：「接下來幾天，保守黨會因為做過的事受到批判。如果我們有更多警察和資源，就會更安全。」

英國內政部國務大臣路易斯說，政府會重新審視2012年的決定，「我們得重新考慮量刑制度，並快速行動」。

2010年12月，康恩因為夥同另外八人預謀炸毀倫敦證交所、英國國會、美國大使館等英國地標被捕，2012年在「保護公眾監禁刑罰」制度下被判無期徒刑。依照這種制度，只要法官認定犯人出獄後仍可能危害大眾，量刑就能比法定最高刑期更長。

2013年，上訴法院推翻無期徒刑判決，認為康恩出獄後不會立即對大眾構成威脅，改判16年。

康恩生於英國，住在英格蘭斯托克市，父母來自巴基斯坦控制的喀什米爾。

英國大選定12日投票，上月29日恐攻發生後，官方一度宣布競選活動暫停，上月30日恢復。

英國警方公布康恩的照片，他上月29日在倫敦持刀亂刺造成兩人死亡。（美聯社）
英國警方公布康恩的照片，他上月29日在倫敦持刀亂刺造成兩人死亡。（美聯社）
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英國假釋恐怖分子

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