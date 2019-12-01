日法芬擁核德廢核 輻射廢料難安置

2019-12-01 20:51 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



核電是否綠色能源？與碳排放及環境衝擊的對比，是爭議不休的能源議題。（photo by Flickr） 分享 facebook 法國、日本、芬蘭都還在發展核電，但德國仍堅持廢核理念，因為現有的核廢料存儲已成為大問題，臨時設施僅容許存放數十年，這與地質條件缺乏花崗岩有關。

同為歐盟領頭羊的法國約有75%的電力來自核能，運用低碳排的核能來應對全球暖化，未與德國達成能源方針共識，甚至連日本也在逐步恢復核電。

德：核能不安全不永續

根據《電遊》報導，「核能既不安全，也不可永續，不具成本效益，」德國能源大臣安德烈亞斯·費希特卻在9月的歐盟能源部長會議上說，「因此，我們拒絕歐盟撥款來延長核電廠壽命的想法。」德國在廢核的觀念上領先他國，現今仍在運作的7個核電廠將於2022年關閉，但哪裡可存埋28,000立方米（約6座大笨鐘）的致命輻射廢棄物超過百萬年？

根據《CNN》報導，高輻射核廢料現被儲存在臨時設施中，通常位於核電廠附近，「但僅被設計用來容納核廢料數十年左右。」慕尼黑工業大學環境氣候政策主席施雷爾斯說，臨時存儲站遍布德國數十個地方，要尋找能深埋地下1公里的永久存放所，地質必須非常穩定，不能有地震或是滲水多孔的岩石。

芬蘭還要建核電廠

芬蘭擁有4個核電廠，並計劃在未來進行更多建造，芬蘭在該領域處於世界領先地位核廢料被深埋在花崗岩基岩中。施雷爾斯說，德國的問題是「它沒有很多花崗岩。」而必須將核廢料掩埋在鹽岩，粘土岩和結晶花崗岩中。目前，沒有人希望在他們家門口有一處核廢料場。

日本持續重啟核電

日本是世界第5大碳排放國，設定了到2030年將排放量從2013年減少26%到10.42億噸的目標。數據顯示，最新數字比2013年減少11.8%。自2011年福島核災難以來，日本已重啟9座核反應爐。核能發電量佔日本發電量的6.2%，是每年3.1%的2倍。2018財政年度綠色能源佔發電量的16.9%，火力發電佔76.9%。

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