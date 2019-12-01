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分析全球示威蔓延 嚴震生：與政體無關

2019-12-01 19:20台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

嚴震生指出，全球各地示威運動的遠因不外乎貧富差距大、政府貪汙腐敗、爭取政治自由等...
嚴震生指出，全球各地示威運動的遠因不外乎貧富差距大、政府貪汙腐敗、爭取政治自由等等。(Photo by 影片截圖)
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近來全球各地示威運動風起雲湧，雖然近因各不相同，但遠因不外乎貧富差距大、政府貪汙腐敗、爭取政治自由等等，而且示威幾乎出現在所有政體，地緣關係也會互相影響。政大國關中心美歐所研究員嚴震生受訪時指出，香港是唯一比較失控的地區，因示威者曾對一般民眾使用暴力。

各種政體難以倖免

嚴震生表示，各地示威大多是針對長期執政的領導人，或是對政治體系中建制派的失望（加泰隆尼亞和香港），哥倫比亞是唯一例外，總統杜克去年才當選。

此外，沒有任何政體可以在這一波全球示威中倖免，從最威權的埃及，一國兩制的香港、政教合一的伊朗，到其他民主實行已久的地區或國家，例如加泰隆尼亞、哥倫比亞等。

嚴震生指出，其中民族與宗教多元的伊拉克和黎巴嫩，屬於「協商式民主」，講難聽一點，就是「分贓政治」，各族群協商掠奪國家財富。以伊拉克為例，在海珊垮台後，美國扶植一個由遜尼派國會議長、什葉派總理與庫德族總統分享權力的政府。

黎巴嫩也是典型的案例，總統是廣義的基督徒，總理和國會議長分別為遜尼派與什葉派的穆斯林，東正教則分到國會副議長及副總理。

南美洲泰半淪陷

至於地緣關係的互相影響，嚴震生指出，安地斯山周圍的國家幾乎都淪陷了，最早是 1月的委內瑞拉，在馬杜羅政府的治理下經濟崩潰，除了人民走上街頭，國際社會更分為兩方陣營。到了10月，厄瓜多、智利等國，皆因國內貧富懸殊的問題而爆發示威。11月，玻利維亞和哥倫比亞也難以倖免，示威運動因政府腐敗而爆發。

示威還沒盡頭

全球各地的示威皆持續了數個月的時間，除了厄瓜多在政府迅速恢復燃油補貼之後結束示威，僅維持了12天，其他地區的民怨至今未消，香港更是從3月15日即展開示威，雖然港府已在9月5日正式撤回逃犯條例，但目前似乎仍看不到盡頭。

對於人民為何甘願犧牲工作或學業，長時間走上街頭，嚴震生分析，雖然每個人的狀況不同，但示威者普遍對未來感到不安，甚至看不到未來，學生認為念完書也找不到好工作，上班族即使工作也賺不到什麼錢，更不用說各國內為數不少的失業人士。

在哥倫比亞因退休金被大砍，導致許多退休人士上街抗議。

嚴震生特別指出，持續最久的香港如今已逐漸失控，可以說是唯一發生示威者對一般民眾使用暴力的地區（在玻利維亞雖有暴力，但分為兩派示威群眾），其餘至多是示威者對警方施暴。

示威者暴力受容忍

《天下雜誌》指出，曾有示威者對意見不同的民眾淋上易燃液體並點火。根據《德國之聲》資深記者賽巴斯汀（曾訪問周錫瑋）的專訪，學生領袖邵嵐認為那是個案，不過也坦承，事到如今他們很難公開譴責使用暴力的示威者。

【更多精采內容，詳見

香港哥倫比亞伊拉克

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