蘇利南總統被判有罪 反對黨籲下台

2019-12-01 19:18 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



蘇利南總統鮑特瑟正於中國進行國是訪問，卻在出訪期間被自家法庭宣判有罪。（photo by Wikimedia） 分享 facebook

惡名昭彰的蘇利南現任總統鮑特瑟被法庭宣判20年有期徒刑！因其曾於37年前屠殺政治對手，引起輿論譁然。目前人在中國進行國是訪問的他，與其子皆曾因走私毒品分別被荷蘭及美國判處有罪，然而其擔任總統後擁有的引渡豁免權，也讓他一再逃過制裁。

現任總統遭判有罪

根據《半島電視台》報導，南美洲國家蘇利南總統鮑特瑟日前被軍事法庭判處20年有期徒刑，原因為其於37年前處決15名政治上的對手。法官們的判決也終結了這場長達12年的訴訟。

現年74歲的鮑特瑟曾在1980年代掌握蘇利南軍權，並以此打壓異己。他更在1982年的「首都屠殺」中處決政治對手，該事件中，共有16位與政府持不同意見組織領導人被捕，且有15名被槍殺處決，包括律師、記者及大學教師等。

惡名昭彰的總統

據《德國之聲》報導，鮑特瑟目前人正在中國進行國是訪問，尚未對判決結果作出回應，預計他將會略過古巴的國是訪問直接回國說明。蘇利南最大反對黨黨魁卡斯提洛就指出，鮑特瑟已不再適任蘇利南的總統一職，他說：「總統鮑特瑟必須下台，才能還給國家一個乾淨的政治氛圍。」

鮑特瑟於2009年時曾因毒品走私罪名，遭荷蘭法庭判處11年徒刑，然而，其卻於2010年的蘇利南總統大選中順利勝出並擔任總統至今，因此得到的「引渡豁免權」也讓他免於牢獄之災。鮑特瑟之子迪諾則在日前被美國政府起訴，罪名為毒品走私及資助黎巴嫩恐怖組織「真主黨」。

【更多精采內容，詳見 】