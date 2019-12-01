屈服星政府標示假新聞 臉書害言論自由？

2019-12-01 19:15 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



依照星國打假新聞法律，臉書首度配合政府標示假新聞。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 由於新加坡10月通過《防網路詐欺與操縱法》（意即打擊假新聞），該國政府日前援引這項法律要求《國家時報》下架不實新聞，並要求臉書協助在《國家時報》報的臉書平台動手。臉書週六選擇依循星國的意思，將臉書平台上的該則新聞標示為「假新聞」，這也是臉書首度服從政府標示假新聞，但此舉引發反對人士抗議，認為臉書影響網路平台言論自由。

臉書首度聽從政府

根據《英國廣播公司》報導，這起假新聞案源自於日前《紐約時報》的評論，紐時文章談到選舉操縱，而新加坡媒體《國家時報》特別引述這篇文章，並增加附帶指控，明稱暗指討伐星國選舉部門與總理。

這則評論自然引來星國政府的不滿，他們遂引用10月甫通過、熱騰騰的《防網路詐欺與操縱法》，要求《國報》下架這項不實文章，並要求臉書幫忙打擊該報在臉書平台的文章。臉書選擇站在星國當局一方，在該則文章下顯示「此新聞經由新加坡政府確認後，包含虛假訊息」的提示標語，並設定只有星國當地看該篇文章會如此顯示。

影響網路言論自由

另據《NewsHub網》援引「全球透明度報告」指出，臉書不是第一次遇到文章內容違反當地政策的案子，但過去臉書都選擇直接屏蔽文章內容，而這次是臉書首次配合政府要求，將一則文章標示為假新聞，此舉比起直接屏蔽更為「直接」。

臉書此舉卻被該國的反對聲音抗議是「箝制網路言論自由」，他們認為這是星國的一面之詞，而臉書1日也發佈聲明，認為臉書只是尊重各國法律，依照新加坡該則法律所為。

星國法務大臣表示，網路言論自由不會受到此法影響，此法只針對罐頭訊息、假新聞、假帳號，並非藉此偷偷增加國家機器的管制力量。

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