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在日本邊開車邊用手機 今起罰款三倍

2019-12-01 18:29聯合報 編譯李京倫／即時報導

共同社報導，修訂後的交通管制法1日生效，對一邊開車一邊使用手機的行為加重處罰。

根據新法，一邊開車一邊用手機的人，違規記點從先前的1點增為3點，如果一邊開車一邊用手機導致他人傷亡，違規記點從先前的2點增為6點。

如果一邊開車一邊用手機的人，駕駛的是大型車，罰款將從先前7000日圓（約台幣1900元）增為2萬5000日圓（約台幣7000元），如果是標準尺寸的車，罰款將從先前的6000日圓（約台幣1700元）增為1萬8000日圓（約台幣5000元），若是機車，罰款會從6000日圓（約台幣1700元）增為1萬5000日圓（約台幣4200元），若是排氣量50cc以內的機車，罰款從先前的5000日圓（約台幣1400元）增為1萬2000日圓（約台幣3300元）。累犯可處6個月徒刑或10萬日圓（約台幣2萬8000元）罰款。

根據新法，邊開車邊用手機導致他人傷亡者，負有刑事責任，若被起訴，可處1年徒刑或30萬日圓（約台幣8萬3000元）罰款，比先前的3個月徒刑或5萬日圓（約台幣1萬4000元）罰款高多了。

2018年，日本有2790件意外與駕駛人使用手機有關，其中42件致人死亡，致死案例在十年內增為2.3倍。

日本1日起加重處罰邊開車邊用手機的行為。（美聯社）
日本1日起加重處罰邊開車邊用手機的行為。（美聯社）
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