棄台與中國建交 這些太平洋島國其實有這個原因…

2019-12-01 19:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合30日電



多個太平洋島國最近接連中斷與台北的邦交轉與北京建交，除了台灣所聲稱中國要壓縮其國際空間外，還有一個原因，就是這些島國為了應對氣候改變而紛紛轉向中國。

美國川普政府本月正式啟動歷時一年退出2015年「巴黎協定」的進程，這是第一個、也是唯一的國家；美國退出由全球200個國家達成的應對氣候變化協議，對世界上一些最脆弱的國家，包括太平洋小島國來說，造成極大的憂慮。

這些處於氣候變化前沿的太平洋島國，本希望美國繼續致力於減少碳排放，應對海平面上升的全球協議；但正如索羅門群島官員透過電郵向全國公共廣播公司(NPR)所說，現任美國政府在應對氣候變化方面缺乏領導力的表現，不僅令人沮喪，也令太平洋所有低窪島國感到擔憂。

電郵中說， 儘管中國是最大的二氧化碳排放國之一，但它顯示出領導和承諾，幫助領導全球工作以應對氣候變遷。

這些國家的一些領導人，就因為氣候因素而向中國求助，而北京誓言會繼續遵守「巴黎氣候協定」，使太平洋島國成為中美新的戰線。

索羅門群島正是個例子，今年9月決定中斷與台灣的關係，轉與與北京恢復外交關係， 除了希望與北京的關係能夠促進經濟發展外，還期望有更多的資源來緩解全球暖化帶來的影響。

在索羅門與北京復交不足一星期，另一個人口僅11萬6000的島國吉里巴斯(Kiribati)也宣布與北京建立關係；該國總統兼外長馬茂(Taneti Maamau)在出席聯合國大會時對媒體說：「與台灣相比，中國是擁有更多資源的大國，是解決包括氣候變化在內的更好夥伴。」

太平洋島國紛紛捨棄台灣，對華盛頓敲響了警鐘，但檀香山東西方中心(East-West Center )的太平洋島嶼發展計畫負責人克魯克( Scott Kroeker) 指出，美國對南太平洋的興趣，在歷史上一直是起伏不定，主要還是依地緣戰略的考慮而定。

澳洲雪梨智庫組織洛伊國際政策研究所(Lowy Institute)的太平洋島嶼計畫主管普賴克(Jonathan Pryke)也認為，儘管美國和澳洲擔心，但中國在太平洋諸島設立軍事基地的可能性非常低，反而中國國有企業與多個島國互動的方式，更應受到關注。