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狄卡皮歐助長亞馬遜雨林大火？ 巴西總統又惡意指控

2019-12-01 19:05世界日報 編譯林梅婕╱綜合30日電

巴西右翼總統波索納洛日前高分貝批評國際巨星李奧納多狄卡皮歐的環保捐款，助長引發亞...
巴西右翼總統波索納洛日前高分貝批評國際巨星李奧納多狄卡皮歐的環保捐款，助長引發亞馬遜雨林火災，狄卡皮歐30日也反擊稱是無稽之談。 美聯社
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巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)摃上美國好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)。波索納洛29日突然指控狄卡皮歐捐款給疑似和這次亞馬遜雨林大火肇事者有關的「世界自然基金會」(World Wide Fund for Nature，WWF)團體；狄卡皮歐30日則駁斥，否認曾捐款給該基金會。

今年7月至8月亞馬遜雨林發生大火的期間，狄卡皮歐的基金會「地球聯盟」(Earth Alliance)承諾，將捐贈500萬元協助抑制亞馬遜雨林火勢。

儘管如此，據29日美聯社的報導，狄卡皮歐從未捐款給WWF，而狄卡皮歐30日也在自己的社群平台「Instagram」上也否認所有指控；他寫道：「雖然值得同情，但我們從未捐款給他們。」

世界自然基金會也否認收到狄卡皮歐捐款，更否認收過消防員的照片。

狄卡皮歐向來大力對抗氣候變遷，也經常對環保議題包括亞馬遜大火發聲。他的基金會聚焦在「保護脆弱野生動植物免於滅絕」，該基金會也是「地球聯盟」(Earth Alliance)成員之一。

波索納洛於28日在電台節目上控訴疑似縱火的「非政府組織Alter do Cho」，該組織自2018年來在阿爾特杜尚行政區犯下多起蓄意縱火案件，燒毀將進1600座足球場面積的森林。

調查人員表示，這些縱火團體拍下雨林燃燒的照片後賣給WWF，以牟取環保人士的同情，使該組織的國際募款團隊能募得更多資金，才間接引發這次的森林大火。

波索納洛指控李奧納多捐款50萬元給WWF，後來遭到WWF否認，且該組織也表示他們只捐款1萬6800元，給當地民營機構採購防火設備。

巴西警方日前雖然逮捕了四名疑似受僱縱火的嫌犯，但是聯邦檢察官認為這次森林大火嫌移最大的肇事者為土地掠奪者，並非環保團體，官方人員也表示目前並未找到任何Alter do Chao犯案的證據。

波索納洛並不是第一次在沒有證據的情況下，對非政府組織含血噴人，過去除了指控他們才是縱火肇事者之外，波索納洛也不斷對於氣候變遷等議題提出質疑。

波索納洛聲稱自上任以來對特殊保育環境的努力不曾懈怠，諷刺的是今年的雨林砍伐和蓄意縱火事件卻達到近十年的巔峰。

捐款波索納洛縱火

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