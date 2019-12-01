如何打下大老虎？俄羅斯反貪困難重重

2019-12-01 18:37 德國之聲 德國之聲中文網



在俄羅斯，貪污是一種難以查緝的現象，甚至已經滲透到公共生活的所有領域中。例如警察將鈔票塞入自己的口袋中，放任超速駕駛揚長而去。某名市長將利潤豐厚的城市建設項目只交給妻子名下的公司。法官接到上層指示作出嚴厲判決。或者是身居要職的政治家放任友人干預政務。

監察貪腐組織透明國際（Transparency International）的俄羅斯辦公室負責人波米諾夫（Anton Pominow）見識過上述的所有情況。他的目標是對抗所有濫用職權的現象：「我們跟進各種貪污事件，希望能推動政治改革，防止此類情況再度发生。」

濫用職權的現象已經遍布俄羅斯的政治系統。俄羅斯檢察院指出，2014年至2017年間俄羅斯因貪腐損失超過1330億歐元。而實際總數可能更高。在透明國際的「清廉指數」統計名單上，俄羅斯在180個國家裡排名第132。

波米諾夫表示：「在俄羅斯掌控政府及國家的是一小撮人。」不同的政治氏族各自建立了權力及勢力範圍。手握國家資金的政治家和官員可以使親族致富。

更像新創公司的NGO

透明國際俄羅斯辦公室位於市中心一棟不起眼的建築中。入口的鐵門上沒有掛任何招牌，但架設了一台大型監控攝像頭。辦公室裡的氣氛卻很不同：現代化而且明亮。與新創公司相似，工作人員在大辦公室裡有各自的座位。這裡的員工沒有固定座位，幾乎所有工作人員的年齡都不滿40歲，頭戴耳機坐在筆記型電腦前工作。

該組織自千禧年開始就活躍於俄羅斯。由於他們的資金來自國外，俄羅斯政府將這家非政府組織列為「境外機構」。透明國際不僅在莫斯科設有辦公司，還有40多名員工分散於聖彼得堡、卡裡寧格勒、巴爾瑙爾和葉卡捷琳堡。

民調：貪污是嚴重問題

2017年，一支YouTube視頻震驚了俄羅斯的網絡社群。該視頻揭露俄羅斯政府總理梅德韋傑夫(Dmitri Medwedew)挪用超過10億歐元的政府資金，並公開了梅德韋傑夫為家屬購置的昂貴別墅及奢侈品。這支視頻掀起了一波抗議潮：在80多個俄羅斯城市裡有成千上萬的民眾走上街頭抗議，其中有許多年輕人。這支視頻目前的點擊量已經超過3100萬次。

不過俄羅斯政壇並沒有发生太多改變。梅德韋傑夫在2018年大選後依舊任職國家總理。「缺乏政治競爭者意味著政治家無需為自己的行為負責。」波米諾夫如是說。

多數俄羅斯民眾都意識到，貪污腐敗是該國的一大問題。根據俄羅斯調研組織勒瓦達中心（Lewada Center）的民調，從2016年至2019年，將貪污視為國內嚴重問題的俄羅斯民眾人數增加了一倍，從24%上升至41%。多數受訪者認為，掌權者關心的是累積個人財富而非人民福祉。

缺乏政治意願

為了打擊貪腐，俄羅斯政府不斷出台新法規及倡議。2008年，梅德韋傑夫在擔任總統時首次對貪污腐敗作出具有法律約束力的定義，並通過了一項打擊貪腐的行動計劃。但波米諾夫表示，這項計劃「只是看似認真的舉措」。「精英分子缺乏改變體制的政治意願。」

許多俄羅斯人在日常生活中就遭遇過貪腐。根據透明國際2017年的清廉報告，每三名俄羅斯人中就有一人不得不行賄。這還是在貪污情況已有改善的前提下。波米諾夫表示：「自從市民服務電子化後，日常貪腐行為已經有所減少。」因為電子化服務使官員無法收受賄賂。

「不為人民謀求福利」

為了進一步對抗貪污現象，透明國際設立了各種項目。該組織希望通過一個名為deklarator.org的門戶網站，提高俄羅斯官員的財產及收入透明度，為記者及活動人士的工作提供便利。波米諾夫指出：「我們經常察覺議員也在經濟領域或軍方任職，而不是為廣大民眾的謀求福利。」他表示，部長、大學校長、議員和法官都有申報財產的義務，但國家卻以紙本或混亂不清的Word文檔形式公開。該組織的門戶網站則清晰記錄所有信息。「所有人都能在網站上點擊信息，得知哪些官員名下的財產比收入更高。」

「司法必須獨立」

還有什麼方法能進一步打擊貪腐？波米諾夫表示：「首先人民必須積極活動。」面對層出不求的抗議活動及公眾關注，政府將不得不做出回應。

此外，獨立媒體需要更多空間。多數的俄羅斯人是通過電視得知新聞時事。「電視上的東西非常片面。」而且調查記者越來越難在俄羅斯進行報道。「當記者試圖報道普京周遭親信的貪污問題時，就會遭遇危險。」

俄羅斯還必須對各機構進行改革。波米諾夫指出：「在執法及司法領域中，貪污案件受到上層的操控。」如此一來，司法最終會做出政治高層樂見的結果。「要有效打擊貪腐，就必須讓司法獨立。」

要達到目標還有很長的路要走。「推動的過程相當漫長。」但波米諾夫說：「我們會不斷施壓，告知公民真相，創造透明度。沒有事情是一蹴而就的。但我們不會放棄。」

【 本文章由德國之聲授權提供】