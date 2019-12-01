親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

當年蔣經國害父失業 吳怡農：沒想到今和他孫子競爭

用AI找出東京最好吃拉麵店！這網站會排除不可靠評論

2019-12-01 15:10聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

東京青島食堂秋葉原店的拉麵被Wise Review評選為第一名。取自臉書（@Ko...
東京青島食堂秋葉原店的拉麵被Wise Review評選為第一名。取自臉書（@KomachiWeb）
分享
不少人在選擇餐廳和旅館時候會參考網路評論，不過這些評論是真是假難以判斷。根據CNN報導，「Which?」分析TripAdvisor中10大受歡迎旅遊景點排名前十名的飯店，超過25萬筆的評論中，七分之一明顯為假的評論。

有鑑於此，日本一家公司透過人工智慧（AI）科技，評選出東京真正最好吃拉麵店。

CNN報導，日本一間人工智慧演算法新創公司TDAI實驗室（TDAI Lab）推出Wise Review網站，透過辨認且排除不可靠的評論，找到最好吃的東京拉麵店。

TDAI實驗室分析超過4000則拉麵店評論。TDAI實驗室分析的拉麵店必須在google上至少有100則評論。當中，只有自2019年1月來，貼文超過5則評論的給評者所給予的評論才會被納入分析。

透過Wise Review，TDAI實驗室目標打造「公平的環境給商家和消費者」。

TDAI實驗室發布的新聞稿表示，「它自動偵測不可靠的評論像是惡意的反評論（anti）或是雇用留言者（sakura）所留下的評論，人工智慧提供了真正有價值的東西」。這項科技也會刪除可疑的評論，像是從產品描述複製貼上的評論。

TDAI實驗室執行長深沼知木接受CNN旅遊訪問時表示，「拉麵是日本最受歡迎的食物之一，它的價格合理，這也讓評論資料收集更簡單」。

而透過人工智慧選出來東京最好吃前三名拉麵店分別為，青島食堂秋葉原店（Aoshima Shokudo）、ラーメン二郎 ひばりヶ丘駅前店（Ramen Jiro Hibarigaoka）、ラーメン二郎三田本店（Ramen Jiro Mita）。

Wise Review目前只有日文版本，不過外籍旅客可以透過網站提供的拉麵地圖，拉麵碗的圖示顏色尋找好吃的拉麵店。紅色碗代表排名前100名，黃色碗代表101-200名。使用者可以點選拉麵店查看所有的評論。

深沼知木表示，「我們的下一個目標是延伸到其他評論網站，也有可能擴增至其他類型的餐廳，像是居酒屋」。

Wise Review透過人工智慧過濾不可靠的評論。取自Wise Review網...
Wise Review透過人工智慧過濾不可靠的評論。取自Wise Review網站
分享

民眾可以透過拉麵地圖發現附近的拉麵店。取自Wise Review網站
民眾可以透過拉麵地圖發現附近的拉麵店。取自Wise Review網站
分享

拉麵AI東京秋葉原

相關新聞

墨西哥小鎮警匪槍戰 4警殉職10歹徒喪命

2019-12-01 15:42

馬爾他女記者之死引震盪 富商遭起訴總理料下台

2019-12-01 15:36

有爆炸？軍機起飛聲爆？倫敦清晨大批民眾報案

2019-12-01 14:56

開車玩手機會被拍到！澳洲領先推出道路手機監視系統

2019-12-01 14:07

瑞典環保少女啟發 泰年輕人投身氣候變遷運動

2019-12-01 14:23

塔利班囚3年 澳洲獲釋教授：美軍6次試圖營救

2019-12-01 13:44

馬克宏斥進犯敘利亞 土國反批「腦死」

2019-12-01 13:43

辦活動助更生人 劍橋生在倫敦恐攻遇害

2019-12-01 13:33

教宗贈禮 傳耶穌降生馬槽部分文物重返伯利恆

2019-12-01 12:49

總統甘戈柏連任成功 納米比亞政局仍待考驗

2019-12-01 11:33

聯合國會議通過性別和婦女賦權宣言 美唯一反對

2019-12-01 11:32

怕不能餵飽14億人！貿易戰、氣候變遷威脅中國糧食安全

2019-12-01 10:47

總理下台不夠 伊拉克續抗爭南部聖城寺廟遭縱火

2019-12-01 10:34

奧地利哈修塔特失火！名列世界遺產 四間木屋幾乎全毀

2019-12-01 09:09

被貿易制裁必完蛋？這國改進弱點 反靠它征服世界

2019-12-01 09:00

丹麥：解放軍用科研滲透北極圈

2019-11-30 23:58

買地風波後… 格陵蘭首成丹麥國安關鍵議題

2019-11-30 23:57

倫敦恐攻 路人拿獨角鯨長牙追兇

2019-11-30 23:54

丹麥年度風險評估報告：中國以軍事及科學手段滲透北極

2019-11-30 22:59

阿爾巴尼亞強震增至50死 結束生還者搜索

2019-11-30 22:33

美國壓力下 北約大幅上調軍防預算

2019-11-30 22:17

倫敦之後 海牙市中心驚現持刀襲擊

2019-11-30 17:34

共諜疑雲 澳媒：情治機構懷疑王立強「膨風」

2019-11-30 15:15

躺著也中槍！巴西總統指控李奧納多捐錢燒亞馬遜森林

2019-11-30 14:47

影／英國倫敦恐攻 路人拿「一角鯨長牙」制伏兇手

2019-11-30 14:10

黑色星期五不平靜 倫敦恐攻2死3傷 海牙爆隨機砍人

2019-11-30 13:14

倫敦橋恐攻受傷女「滿臉、脖子都是血」

2019-11-30 13:14

倫敦恐攻嫌曾策畫炸倫敦證交所 1年前才出獄

2019-11-30 13:12

做環保？H&M推服飾出租 網：洗5次就爛沒必要

2019-11-30 13:11

甘蔗田大改造！農人種植7500棵樹營造濕地環境

2019-11-30 12:21

倫敦橋恐攻嫌犯有前科 曾策畫炸毀證交所、刺殺強生

2019-11-30 12:19
看更多

熱門文章

奧地利哈修塔特失火！名列世界遺產 四間木屋幾乎全毀

2019-12-01 09:09

切斷華為供貨 美國再出招

2019-12-01 00:12

日人玩遊戲砸5.6萬被電視台公審 網批：花錢是個人自由　

2019-11-30 20:57

被貿易制裁必完蛋？這國改進弱點 反靠它征服世界

2019-12-01 09:00

海上驚見「筋肉白鯨」！水面下竟藏有巨石強森的身材

2019-11-30 20:22

影／泰性感女星挑戰「鍋鏟拋蛋」 網友對錯焦：蛋在哪？

2019-11-30 11:37

美中首階段協議中 美官員：只差幾毫米

2019-11-30 17:27

丹麥年度風險評估報告：中國以軍事及科學手段滲透北極

2019-11-30 22:59

怕不能餵飽14億人！貿易戰、氣候變遷威脅中國糧食安全

2019-12-01 10:47

慟！倫敦恐攻劍橋畢業生不幸遇害 父親：他總幫助弱勢

2019-12-01 08:52

丹麥：解放軍用科研滲透北極圈

2019-11-30 23:58

贏戰下個十年 投資十題材夯

2019-12-01 01:36

倫敦恐攻 路人拿獨角鯨長牙追兇

2019-11-30 23:54

油市利空罩頂 周線重挫

2019-11-30 23:37

金價11月跌2.8% 未來一周將面臨新試驗

2019-11-30 22:37

倫敦橋恐攻事件 英勇路人其實是殺人假釋犯

2019-11-30 23:30

貿易戰和晶片價格低迷！南韓11月出口續跌 連12月下滑

2019-12-01 10:58

美銀教戰 未來10年 投資熱門題材出爐

2019-12-01 00:11

買地風波後… 格陵蘭首成丹麥國安關鍵議題

2019-11-30 23:57

新硬石酒店倒塌 倖存無證移民作證 遭驅逐出境

2019-12-01 12:33

知道我的名字 張曉夏勇敢寫出被性侵的故事

2019-12-01 11:42

被控性騷擾女性 男高音多明哥喊冤

2019-11-30 22:35

央視記者孔琳琳遭判罪 中駐英大使館稱震驚憤怒

2019-11-30 18:47

黑色星期五網購夯 美消費達74億美元破紀錄

2019-12-01 08:39

共諜疑雲 澳媒：情報圈研判王立強只是小角色

2019-11-30 18:00

分析師：蘋果今年假期購物季的重大題材 竟是...

2019-12-01 00:30

星期人物／冰雪奇緣之母 珍妮佛．李伊 蛻變的不完美公主

2019-11-30 23:53

等不及了…孕婦在機場空橋生下娃娃 取名Sky

2019-12-01 12:31

塔利班囚3年 澳洲獲釋教授：美軍6次試圖營救

2019-12-01 13:44

倫敦之後 海牙市中心驚現持刀襲擊

2019-11-30 17:34

70年首見 美成原油淨出口國

2019-11-30 23:37

黑色星期五 實體店買氣冷

2019-11-30 23:37

美國壓力下 北約大幅上調軍防預算

2019-11-30 22:17

冬風暴強襲 打亂數百萬旅客收假行程

2019-12-01 12:27

德汽車業轉型 戴姆勒將裁萬人

2019-11-30 23:37

美國猶他州精緻拱門 遊客墜落2死1傷

2019-12-01 12:30

阿爾巴尼亞強震增至50死 結束生還者搜索

2019-11-30 22:33

香港人權與民主法案生效 香港地位與制裁是關鍵

2019-11-30 22:15

聯合國會議通過性別和婦女賦權宣言 美唯一反對

2019-12-01 11:32

愛阿華州選情告急 拜登展開8天巴士行拚人氣

2019-12-01 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top