用AI找出東京最好吃拉麵店！這網站會排除不可靠評論

2019-12-01 15:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



東京青島食堂秋葉原店的拉麵被Wise Review評選為第一名。取自臉書（@KomachiWeb） 分享 facebook 不少人在選擇餐廳和旅館時候會參考網路評論，不過這些評論是真是假難以判斷。根據CNN報導，「Which?」分析TripAdvisor中10大受歡迎旅遊景點排名前十名的飯店，超過25萬筆的評論中，七分之一明顯為假的評論。

有鑑於此，日本一家公司透過人工智慧（AI）科技，評選出東京真正最好吃拉麵店。

CNN報導，日本一間人工智慧演算法新創公司TDAI實驗室（TDAI Lab）推出Wise Review網站，透過辨認且排除不可靠的評論，找到最好吃的東京拉麵店。

TDAI實驗室分析超過4000則拉麵店評論。TDAI實驗室分析的拉麵店必須在google上至少有100則評論。當中，只有自2019年1月來，貼文超過5則評論的給評者所給予的評論才會被納入分析。

透過Wise Review，TDAI實驗室目標打造「公平的環境給商家和消費者」。

TDAI實驗室發布的新聞稿表示，「它自動偵測不可靠的評論像是惡意的反評論（anti）或是雇用留言者（sakura）所留下的評論，人工智慧提供了真正有價值的東西」。這項科技也會刪除可疑的評論，像是從產品描述複製貼上的評論。

TDAI實驗室執行長深沼知木接受CNN旅遊訪問時表示，「拉麵是日本最受歡迎的食物之一，它的價格合理，這也讓評論資料收集更簡單」。

而透過人工智慧選出來東京最好吃前三名拉麵店分別為，青島食堂秋葉原店（Aoshima Shokudo）、ラーメン二郎 ひばりヶ丘駅前店（Ramen Jiro Hibarigaoka）、ラーメン二郎三田本店（Ramen Jiro Mita）。

Wise Review目前只有日文版本，不過外籍旅客可以透過網站提供的拉麵地圖，拉麵碗的圖示顏色尋找好吃的拉麵店。紅色碗代表排名前100名，黃色碗代表101-200名。使用者可以點選拉麵店查看所有的評論。

深沼知木表示，「我們的下一個目標是延伸到其他評論網站，也有可能擴增至其他類型的餐廳，像是居酒屋」。 Wise Review透過人工智慧過濾不可靠的評論。取自Wise Review網站 分享 facebook