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有爆炸？軍機起飛聲爆？倫敦清晨大批民眾報案

2019-12-01 14:56聯合報 編譯馮克芸／即時報導

英國天空新聞台推特1日報導，倫敦警察廳及赫特福德郡消防救援局1日清晨接獲大批民眾報案，稱倫敦北方有「爆炸巨響」，但當局稱並無爆炸事故。警方稍後說，那些像爆炸的聲響，是英國皇家空軍軍機引起的聲爆，「無需擔心」。

英國倫敦橋不到三天前才剛發生恐怖攻擊事件，造成2死3傷。伊斯蘭國（IS）所屬通訊社30日稱，此事由IS成員所為。

針對1日清晨的爆炸聲，俄羅斯史普尼克新聞網站說，目前並無資訊說明，究竟是什麼原因，使得英國多架軍機在清晨時由首都附近起飛。

1日清晨多位倫敦附近居民報案，稱倫敦北方有「爆炸巨響」，但警方稍後說，那是英國皇...
1日清晨多位倫敦附近居民報案，稱倫敦北方有「爆炸巨響」，但警方稍後說，那是英國皇家空軍軍機引起的聲爆，「無需擔心」。圖為英國皇家空軍軍機示意圖，並非文中所提到的軍機。路透
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爆炸英國倫敦

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