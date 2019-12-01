馬克宏斥進犯敘利亞 土國反批「腦死」

2019-12-01 13:43 世界日報 編譯中心／綜合30日電



法國總統馬克宏批評土耳其軍事進犯敘利亞，土耳其總統厄多安29日猛烈反擊說馬克宏「腦死」。這個詞借用馬克宏不久前以「腦死」形容北大西洋公約組織缺乏戰略合作的狀態。

北約（NATO）組織峰會將於下周在英國舉行，屆時厄多安（Recep Tayyip Erdogan）和馬克宏（Emmanuel Macron）都將出席，活動包括紀念北約組織成立70年，厄多安卻在這個時刻透過電視演說向馬克宏發起這波令人震驚的抨擊。

厄多安說：「我在對法國總統馬克宏說話，我在北約組織也會說一樣的話。首先，去檢查你的腦死狀態。我這些話只適用於像你這樣處於腦死狀態的人。」

在今年11月初出刊的英國「經濟學人」（The Economist）雜誌中，馬克宏談到北約組織現況，形容這個組織因成員國彼此間缺乏戰略合作而呈「腦死」狀態，當時北約秘書長及德國均表不認同。

厄多安說：「你（指馬克宏）知道怎麼賣弄，但你甚至無法付給北約組織該付的錢，你是個菜鳥。」

法國政府表示，將針對這些肆意謾罵召見土耳其駐法大使，這是2個月來的第2次。

馬克宏的幕僚官員說，厄多安的言論不屬於聲明範疇，而是侮辱，外交部會召見土耳其駐法大使要一個解釋。