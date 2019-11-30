買地風波後… 格陵蘭首成丹麥國安關鍵議題

2019-11-30 23:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／報導



分享 facebook

丹麥情報單位發表年度風險評估報告，點名美中俄三國升高北極區域緊張情勢，並提及今年八月發生「買地風波」的格陵蘭，首度將其列入國家安全最優先事項，重要性更勝於恐怖主義和網路犯罪。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這分報告提及美國總統川普今年八月表示想買下格陵蘭的事件，顯示美國政府對格陵蘭乃至於北極區域的興趣，因此讓丹麥政府將格陵蘭列為國安政策之首。

格陵蘭為丹麥特殊自治領地，內政獨立，國防、外交等事務則由丹麥代理。目前中國大陸和格陵蘭簽有採礦協議。

華爾街日報今年八月報導，川普指示白宮顧問研議買下格陵蘭島，丹麥總理佛瑞德里克森公開拒絕，丹麥政界亦嗤之以鼻。川普憤而取消原訂九月初的丹麥國是訪問，還批評佛瑞德里克森無禮。

格陵蘭的豐富礦藏以及其極圈戰略位置，可能是川普想買的主要原因。事實上，美國早在數十年前就對格陵蘭有興趣，冷戰時期在島上一度擁有數個軍事基地，架設巨大雷達監視蘇聯行動。

目前格陵蘭島上的圖勒（Thule）空軍基地仍是美軍最北的軍事基地，肩負北美地區飛彈預警的任務。

丹麥國防情報局局長芬森說，美國和其他世界強國競逐戰略熱點和稀土資源的權力遊戲已在北極白熱化，格陵蘭已成為丹麥首要國安議題。

此外，全球暖化導致融冰增加，反倒讓北極海域更適航，如何利用區域航道促進貿易，也成為世界各國關注重點。在北極擁有世界最大島的丹麥，也因此在今年年度風險評估報告的其 中一章討論北極區域安全。