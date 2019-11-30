丹麥年度風險評估報告：中國以軍事及科學手段滲透北極

2019-11-30 22:59 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／即時報導



丹麥國防情報局11月29日發表年度風險評估報告，表示中國大陸軍方以科學研究為手段進入北極地區，極圈的地緣政治對立可能加劇。

報告指出：「一場大規模的權力遊戲正在俄羅斯、美國和中國大陸間成形，導致北極圈區域緊張層級升高。」

中國大陸自稱「近北極國家」，對於極圈內的豐富礦產資源和更便捷的貿易航道一直野心勃勃。2017年北京當局宣布，將「北方海路」納入「一帶一路」計畫內，透過基礎建設計畫和研究，和世界各國建立更緊密的關係。

丹麥國防情報局局長芬森指出，近年中國大陸大舉投資北極相關研究，目的並非單純只有科學，而是「雙重目的」。他說：「我們檢視中國的北極研究活動，發現其軍方涉及其中的相關利益不斷增加。」

芬森並未點名哪些研究活動與中國軍方有關，僅透露近年來出現新發展。報告中也點出：「中國當局逐漸累積對北極的認識與在極圈運作的能力，這些可能透過軍民合作發生。」

除了中國，俄羅斯也是丹麥密切觀察的對象。這分風險評估報告提到，俄羅斯正特別強化在北極的軍事能力，「對於其他北極國家而言，這（俄國）是一項驅策他們加強軍事能力的主要因素。」

美國政府今年六月發表新北極戰略，在此之前，美國國務卿龐培歐今年五月即批評俄國在北極地區的行為過於挑釁，且必須密切注意中國的行動。美國總統川普今年八月突提議買下格陵蘭，亦一度引發軒然大波，報告亦以一章的篇幅討論格陵蘭問題。