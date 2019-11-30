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美國壓力下 北約大幅上調軍防預算

2019-11-30 22:17德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）為了減少下周在倫敦舉行的北約峰會上爭議升級的風險，北約秘書長施托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）宣布了不包括美國在內的北約國家新國防開支預算。根據調整後的北約國防預算，從2016年初到2020年底，北約歐洲國家和加拿大的額外支出總和將達到1300億美元。到2024年年底，甚至將達到大約4000億美元。施托爾滕貝格稱這是一個"前所未有的進展"，它將使北約更加強大。

德國超過法國

德國為這一積極的发展做出非常大的貢獻。2019年德國的國防開支將超過法國，這是多年來的首次。根據北約公布的新數據，今年德國的國防開支為478.8億歐元，而法國僅為443.6億歐元。去年，法國的國防開支還比德國多支出約6億歐元，2013年甚至比德國多支出48億歐元。

特朗普抱怨分攤不公已久

多年來，美國總統特朗普一直呼籲歐洲北約成員國增加國防開支。他要求所有盟國在2024年之前，其國防開支佔國內生產總值"至少2％"。在這方面，尤其是德國成為特朗普的一個"眼中釘"。他經常抱怨德國經濟實力雄厚，但卻是在花美國的錢保護自己。

北約秘書長施托爾滕貝格在布魯塞爾舉行的新聞发布會上說，今年，北約29個成員國中有9個達到了百分之二的目標。到2024年，大多數北約成員將達到2％的目標。然而根據迄今的計劃，未來幾年德國無法達到這一目標。根據北約公布的2019年的數據，德國向北約支付的會員費佔其國內生產總值的大約1.4％的。聯邦政府的目標是到2024年達到1.5％。

美國想要更多

美國政府一位高級官員在華盛頓表示，美國政府歡迎歐洲伙伴在國防方面增加開支。在下周的北約峰會上，特朗普將繼續敦促德國和其他國家"多做貢獻"。

29個北約成員國的國家元首和政府首腦將參加下周二（12月3日）在英國首都倫敦舉行的為期兩天的北約峰會，屆時北約也將舉行成立70周年的慶祝活動。

李京慧/任琛（德新社、法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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