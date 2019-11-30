共諜疑雲 澳媒：情報圈研判王立強只是小角色

2019-11-30 18:00 中央社 雪梨30日綜合外電報導



自稱共諜而向澳洲投誠的王立強因爆料在澳洲、香港、台灣從事諜報滲透引發軒然大波。但有澳洲媒體今天引述情報高層指出，他們對王立強自稱位居諜報要角的說法「高度懷疑」。

天空新聞澳洲台（Sky News Australia）報導，根據澳洲總理莫里森內閣的國家安全委員會26日所接獲的建議，王立強充其量只不過從事低階情報工作，對澳洲安全單位幾無幫助。

「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）則以獨家掌握澳洲安全與情報單位消息指出，因聲稱曾指揮高階諜報工作而引發轟動的中國叛逃者，其層級根本引不起澳洲有關單位興趣。報導還以「間諜鬧劇」（Spy Farce）來形容全案。

「週末澳洲人報」（Weekend Australian）今天也報導，澳洲安全單位只花不到1週時間就有定論，王立強並非北京所派出、受過高度訓練的情報人員，頂多只是諜報圈一個不入流的小咖。

週末澳洲人報指出，王立強的新聞爆出5天後，多個安全單位消息來源就告訴他們，安全與情報圈內的共識為，即便王立強爆料內容尚在調查，但也絕非如他自己所謂叛逃高階諜報員。

被王立強指控為諜報上司的中國創新投資公司（CIIL）執行長向心與妻子龔青，在離開台灣前遭台灣檢調訊問，25日被限制出境。週末澳洲人報對此指出，情報消息人士告訴他們，台灣有關單位只是根據澳洲一些媒體報導才行動，不是依據涉及向心夫婦的個別證據。

澳洲的「世紀報」（The Age）、雪梨晨驅報（TheSydney Morning Herald）及澳洲「第九頻道新聞網」（Nine Network）節目「60分鐘」（60 Minutes）23日聯合披露自稱理想幻滅的中國間諜王立強的爆料內容。

王立強聲稱，他已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，手段包括買下媒體頭版、滲透大學校園、匯集捐款給屬意的候選人、設立數千個社群媒體帳號攻擊台灣執政黨等。

了解澳洲媒體生態人士指出，澳洲的媒體圈也有涇渭分明的現象，像澳洲人報與雪梨每日電訊報，和世紀報及雪梨晨驅報等就分屬光譜兩端，不能排除整個事件又摻雜澳洲媒體競爭這一要素。