共諜疑雲 澳媒：情治機構懷疑王立強「膨風」

2019-11-30 15:15 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



澳洲《每日電訊報》30日引述多個消息來源報導，指澳洲情治機構本周26日已告知內閣，自稱是「變節間諜」的中國籍男子王立強「名不符實」，對澳洲沒有任何利益可言，報導標題還以「鬧劇」（Farce）還形容這起事件。

王立強在澳洲第九頻道《60分鐘》節目專訪時，自稱是名變節投靠西方的中國間諜，聲稱自己曾控制眾多高級情報活動，包括下令綁架香港銅鑼灣書店前店長林榮基，還接獲指示要來台干預2020年總統大選。

不過，澳洲情治機構認為王立強可能僅從事過某些非常低階的工作，且未在澳洲活動，對澳洲來說沒有額外的價值。報導指王立強說法之所以受到懷疑，理由包括他的年紀太輕，提供的資訊不只缺乏細節，大多數也早已公開，認為他可能試圖以身為間諜為藉口，企圖尋求庇護或是居留權。

報導也提到中方指稱王立強是詐欺犯，並且釋出據稱他在2016年出庭受審的影像，但澳方也無法查證中方說法是否可信，或者企圖羅織罪名以抹黑王立強。

澳洲安全情報組織（ASIO）按照慣例，拒絕就內閣國安委員會事務發出評論，總理府也婉拒發言。