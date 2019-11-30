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影／英國倫敦恐攻 路人拿「一角鯨長牙」制伏兇手

2019-11-30 14:10聯合報 編譯周辰陽／即時報導

英國倫敦29日發生恐襲事件，28歲兇嫌烏斯曼．汗（Usman Khan）持刀殺害2人，旋即被6名英勇路人壓制。有目擊者拍到其中一名路人持棍狀武器與格烏斯曼格鬥，一位當時在場的網友說，那是一角鯨的長牙。

烏斯曼先在魚販大廳（Fishmongers' Hall）發動襲擊，接著殺上倫敦橋。《鏡報》（Mirror）引述當時就在魚販大廳現場的推特用戶庫伯（Amy Coop）說法指出，一位男士從牆上拿起長約1.5公尺的一角鯨長牙，直接追擊烏斯曼而去。

目擊者拍攝畫面也可看到，就在一位路人朝烏斯曼噴灑滅火劑時，這位男士用一角鯨長牙攻擊他，讓第三位路人找到空檔、把人拉倒在地，3人接著就一擁而上。另外一段推特影片則顯示，最後約6人壓制住烏斯曼，一名身穿黑色風衣男子奪走其中一把刀，並指揮大眾逃離現場。武裝警察隨後趕到、要求民眾退開後，當場擊斃疑似穿著自殺炸彈背心的烏斯曼。

根據《維基百科》，狀似「獨角」的一角鯨長牙是特化的左側犬齒，長度可達2.7公尺、重量能達10公斤以上，可感應到海水鹽度、溫度和壓力變化。

倫敦警務處反恐部門主管巴蘇（Neil Basu）事後證實，烏斯曼的自殺炸彈背心是假貨。庫伯說，其他人還在試圖幫助其他受害者時，這位男士就抄起一角鯨長牙追兇，確實是位英雄。

英國首都倫敦29日發生恐襲事件，兇嫌烏斯曼．汗持刀殺害2人，隨後被英勇路人制止。...
英國首都倫敦29日發生恐襲事件，兇嫌烏斯曼．汗持刀殺害2人，隨後被英勇路人制止。其中一位男士甚至抄起長約1.5公尺的一角鯨長牙，一路追擊烏斯曼到倫敦橋上。畫面翻攝：Daily Mail/Mirror
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一角鯨的長牙是特化左側犬齒，可感應到海水鹽度、溫度和壓力變化。NATIONAL ...
一角鯨的長牙是特化左側犬齒，可感應到海水鹽度、溫度和壓力變化。NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE／Paul Nicklen
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倫敦炸彈警察

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