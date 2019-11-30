影／英國倫敦恐攻 路人拿「一角鯨長牙」制伏兇手

2019-11-30 14:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



烏斯曼先在魚販大廳（Fishmongers' Hall）發動襲擊，接著殺上倫敦橋。《鏡報》（Mirror）引述當時就在魚販大廳現場的推特用戶庫伯（Amy Coop）說法指出，一位男士從牆上拿起長約1.5公尺的一角鯨長牙，直接追擊烏斯曼而去。

目擊者拍攝畫面也可看到，就在一位路人朝烏斯曼噴灑滅火劑時，這位男士用一角鯨長牙攻擊他，讓第三位路人找到空檔、把人拉倒在地，3人接著就一擁而上。另外一段推特影片則顯示，最後約6人壓制住烏斯曼，一名身穿黑色風衣男子奪走其中一把刀，並指揮大眾逃離現場。武裝警察隨後趕到、要求民眾退開後，當場擊斃疑似穿著自殺炸彈背心的烏斯曼。

根據《維基百科》，狀似「獨角」的一角鯨長牙是特化的左側犬齒，長度可達2.7公尺、重量能達10公斤以上，可感應到海水鹽度、溫度和壓力變化。