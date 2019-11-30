做環保？H&M推服飾出租 網：洗5次就爛沒必要

2019-11-30 13:11 聯合報 編譯 聯合報 編譯 梁采蘩 ／即時報導



Business of Fashion報導，H&M本周五起正式推出服飾租賃服務，以回應外界對於快時尚製造汙染的批評，將先在瑞典斯德哥爾摩的旗艦店試行三個月，再視情況推向其他地區。

這項方案目前僅提供給H&M會員，消費者可在50款精選服飾中挑選，每次最多租3件，每周租金約37美元（約台幣1130元）。外媒指，這50款精選服飾應不含百元V領T恤或千元牛仔褲這種低價品，而是設計師聯名款，像最近的Giambattista Valli系列。

服飾產業近年來被指是溫室氣體排放大戶，約占全球總量一成左右，消耗的能源甚至高於航空與船運業的總和。一些品牌也試圖回應這些批評，如Banana Republic與Urban Outfitters就在2018年推出服飾租賃而獲得好評。

然而這種商業模式也存在質疑，瑞士信貸集團分析師厄文（Simon Irwin）就說，以H&M付出的「勞力成本來看，這樣的價位根本不合理」。