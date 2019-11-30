做環保？H&M推服飾出租 網：洗5次就爛沒必要
Business of Fashion報導，H&M本周五起正式推出服飾租賃服務，以回應外界對於快時尚製造汙染的批評，將先在瑞典斯德哥爾摩的旗艦店試行三個月，再視情況推向其他地區。
這項方案目前僅提供給H&M會員，消費者可在50款精選服飾中挑選，每次最多租3件，每周租金約37美元（約台幣1130元）。外媒指，這50款精選服飾應不含百元V領T恤或千元牛仔褲這種低價品，而是設計師聯名款，像最近的Giambattista Valli系列。
服飾產業近年來被指是溫室氣體排放大戶，約占全球總量一成左右，消耗的能源甚至高於航空與船運業的總和。一些品牌也試圖回應這些批評，如Banana Republic與Urban Outfitters就在2018年推出服飾租賃而獲得好評。
然而這種商業模式也存在質疑，瑞士信貸集團分析師厄文（Simon Irwin）就說，以H&M付出的「勞力成本來看，這樣的價位根本不合理」。
對於以租代買H&M服飾，部分網友也反應冷淡，有人說H&M定價便宜，租衣服應該是租燕尾服或禮服等較貴服飾；也有網友批評H&M的服飾「洗5次爛掉就得丟」，建議先加強衣服的耐用度才叫環保。
留言