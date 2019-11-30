甘蔗田大改造！農人種植7500棵樹營造濕地環境

2019-11-30 12:21 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



澳洲昆士蘭州北邊的甘蔗田農人帕里西（Len Parisi）因保護大堡礁河域受肯定，獲得Reef Champion獎項。

澳洲廣播公司報導，帕里西的祖父時代過去將所有樹木砍下種植甘蔗。不過時代不一樣了，他說，「時代正在改變，年輕世代更進化了，我們必須做得比以前更好」。

為了達成這個目標，帕里西與非營利環境團體澳洲綠能（Greening Australia）及當地志願團體穆爾格雷夫土地養護（Mulgrave Landcare）合作，在他的Fishery Falls甘蔗農場啟動植被恢復計畫。

這項計畫大概是大堡礁流域最大的一場甘蔗農場恢復行動，帕里溪種植7500棵樹木打造河岸及野生景觀，並且讓Mulgrave-Russell成為少數幾個河流和支流旁有種植連續一排樹木的流域。

帕里西的祖先們曾經清理並讓這片土壤枯竭以種植甘蔗，不過帕里西現在正設計方法恢復濕地並且透過建造潟湖保住水分。這片土地將會扮演大型過濾器的角色，讓沉澱物和營養素可以在河流系統最終流到大堡礁河域之前沉澱到最底端。

景觀的改變讓帕里西非常驕傲，許多當地的物種包括尖吻鱸、虹鱒、鱷魚及超過40多隻鳥也出現在這個區域。

其他組織像是Sugar Research Australia、BirdLife NQ、TropWater也參與將監控和測量結果與真實數據比對，衡量利用樹木和建造溼地控制並且限制沉積物跟營養物流失的價值。

帕里西也因此2019年Reef Champion獎項，肯定他及其他農業工作者保護大堡礁流域努力。