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倫敦橋恐攻嫌犯有前科 曾策畫炸毀證交所、刺殺強生

2019-11-30 12:19聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

英國當地時間29日下午2時許發生一起隨機砍人事件，一名男子身穿假炸彈背心並持刀在倫敦橋上砍人，造成兩死三傷悲劇。英國警方調查證實，該名嫌犯為28歲的烏斯曼．可汗（Usman Khan），有參與恐怖活動前科，一年前才出獄。

英國衛報報導，嫌犯烏斯曼．可汗是2010年涉嫌參與倫敦證交所恐攻計畫而被捕的九人之一，他們承認策畫炸毀倫敦證交所、西敏寺大教堂，甚至還打算行刺時任倫敦市長強生等特定人士，據傳烏斯曼．可汗是受凱達組織啟發。

包括烏斯曼．可汗在內的九人當時認罪，烏斯曼．可汗2012年被判刑16年，直到去年12月獲釋出獄，但需配戴電子腳鐐。當年的法官威爾基認定烏斯曼．可汗與另兩人屬「情節嚴重的聖戰士」，並稱除非他們不再對公眾構成威脅，否則不該釋放他們。

威爾基法官還指出，烏斯曼．可汗曾計畫在克什米爾的家族土地上建立恐怖分子訓練學校，他在2011年1月甚至打算離開英國去接受培訓。

法官當時表示，被告試圖透過各種手段籌集資金以建立和管理恐怖分子培訓設施，包括詐欺手段，以及招募年輕的英國穆斯林去那訓練，進而在國內外發動恐怖攻擊。

而這次的攻擊事件也讓首相強生再度關切英國假釋體系，認為「允許重罪與暴力犯提早出獄根本是個錯誤」。

倫敦橋恐攻嫌犯為28歲的烏斯曼．可汗（Usman Khan）。圖／倫敦警方提供
倫敦橋恐攻嫌犯為28歲的烏斯曼．可汗（Usman Khan）。圖／倫敦警方提供
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英國倫敦強生

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