氣候變遷讓看天吃飯更具挑戰性 澳洲農民積極因應

2019-11-30 10:26 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



澳洲葡萄酒農柏爾屈（Jeff Burch）被問到以後是否會變成環保人士時，爆笑出聲 :「我不知道會不會那麼誇張！」

這是因為他剛花了幾小時，細數他為自己位於西澳省瑪格麗特河（Margaret River）地區葡萄園所引進的抗氣候變遷措施，包括以深綠色長條布罩遮蓋一排排葡葡藤不致烈日曝曬，並在樹下堆肥和鋪乾草，以保留水份。

最誇張的是為珍貴的葡萄噴灑「防曬劑」，防範葡萄皮乾裂，就像人在臉上擦防曬乳液、避免曬傷一樣。

柏爾屈說，這是現代農耕因應氣候變遷必須採取的因應之道：「我不是氣候科學家，只知道我們的雨水愈來愈少，天氣型態愈來愈多變。」

他呼籲否認氣候變遷的政壇人士，「該清醒了」。

在他的瑪格麗特河地區葡萄園，年度降雨減少20%，再往南的巴克山區，更大減逾50%。

紀錄顯示天氣愈來愈熱，柏爾屈已有遷移的打算。他會把最好的夏多內（chardonnay）白葡萄移到南邊去，預計將耗資澳幣300萬元（約台幣6200萬）。他說，搬遷是為10或15甚至20年後做打算，希望到時還能製出高品質夏多內。

柏爾屈並不孤單。事實上，根據澳洲廣播公司的澳洲開口說全國調查（Australia Talks National Survey），高達79%的澳洲人認為，澳洲有責任採取行動抗氣候變遷，即使其他碳排大國不肯跟進。

為擺脫使用化學藥品，北昆士蘭省農民麥盧卡斯（Deb McLucas）把她位於甘蔗之鄉的農場用來產蛋和養肉牛。

她說：「在這一區，和其他大部分農場相比，我們絕對不正常。這不會阻卻我們，我們不在意是否有前人開路。」

她將農場轉向有機農業，相信有助保留更多水氣，降雨時更能善加利用雨水。

年輕的西澳農夫索恩（Rohan Thorn）與父兄已開始收成今年栽種的多種作物之一：芥花。

他說，以前每種作物只種一種，現在種兩或三種，作物也更多樣化，這樣可以分散風險。每種作物防霜害和耐乾旱的程度各不相同，「種田本來就是看天吃飯，氣候變遷增加多變性，風險更高」。