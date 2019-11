英國首相強生有幾個小孩？他不想回答

英國首相強生(右)與現任女友西蒙德斯。路透 分享 facebook

英國首相強生過去曾在Spectator雜誌一篇文章內負面描述單親媽媽養育的小孩,而隨著12月12日大選將至,過去文章被挖出來,強生的私生活也不斷被放在焦點下。當被問到有幾個小孩時,強生卻不想回答。

華盛頓郵報報導,在1995年Spectator雜誌的一篇文章中,強生描述單親媽媽的小孩為「未受適當養育、無知、有攻擊性、私生的」。強生29日受LBC電台訪問時,一名call in民眾露斯(Ruth)對該文章向強生表示,「我不認同你過去對單親媽媽的看法,為什麼你樂於批評像我一樣的人,但卻拒絕別人討論你的家庭?」

強生皺眉並嘆了一口氣向露斯表示,「我絕對沒有對你不尊敬。這些是25年前甚至是我還沒踏入政壇時寫的文章」。

強生曾經結婚兩次,與第二任妻子惠勒(Marina Wheeler)育有兩男兩女,雙方在2018年分開。

外傳強生有五個小孩,第五個小孩為婚外情所生下的女兒。根據2018年9月太陽報報導,「強生被妻子惠勒趕出家門是因為妻子指控強生再度外遇」。強生先前也被指控與美國女企業家阿爾基芮(Jennifer Arcuri)有緋聞,阿爾基芮近日在電視上透漏,強生過去曾告訴她,他擁有五個小孩。

當被問到是否會與女友西蒙德斯(Carrie Symonds)生小孩,強生表示,「我不會去討論這件事」。

Currently a free climber on the side of the Cheung Kong Centre building in Hong Kong. Large flag erected. Firefighters and cops on the scene. @tictoc pic.twitter.com/9bUCYa2nnv