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英國首相強生有幾個小孩？他不想回答

2019-11-30 10:23聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

英國首相強生（右）與現任女友西蒙德斯。路透
英國首相強生（右）與現任女友西蒙德斯。路透
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英國首相強生過去曾在Spectator雜誌一篇文章內負面描述單親媽媽養育的小孩，而隨著12月12日大選將至，過去文章被挖出來，強生的私生活也不斷被放在焦點下。當被問到有幾個小孩時，強生卻不想回答。

華盛頓郵報報導，在1995年Spectator雜誌的一篇文章中，強生描述單親媽媽的小孩為「未受適當養育、無知、有攻擊性、私生的」。強生29日受LBC電台訪問時，一名call in民眾露斯（Ruth）對該文章向強生表示，「我不認同你過去對單親媽媽的看法，為什麼你樂於批評像我一樣的人，但卻拒絕別人討論你的家庭？」

強生皺眉並嘆了一口氣向露斯表示，「我絕對沒有對你不尊敬。這些是25年前甚至是我還沒踏入政壇時寫的文章」。

強生曾經結婚兩次，與第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）育有兩男兩女，雙方在2018年分開。

外傳強生有五個小孩，第五個小孩為婚外情所生下的女兒。根據2018年9月太陽報報導，「強生被妻子惠勒趕出家門是因為妻子指控強生再度外遇」。強生先前也被指控與美國女企業家阿爾基芮（Jennifer Arcuri）有緋聞，阿爾基芮近日在電視上透漏，強生過去曾告訴她，他擁有五個小孩。

當被問到是否會與女友西蒙德斯（Carrie Symonds）生小孩，強生表示，「我不會去討論這件事」。

強生

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