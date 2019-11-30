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影／倫敦橋恐攻嫌犯曾因恐攻入獄 6名無名英雄成功制伏

2019-11-30 09:18聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

英國倫敦橋29日發生恐攻事件，六名見義勇為的路人將兇嫌壓倒在地，警方隨後將該嫌擊...
英國倫敦橋29日發生恐攻事件，六名見義勇為的路人將兇嫌壓倒在地，警方隨後將該嫌擊斃。美聯社
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英國倫敦橋在當地時間29日下午2時左右發生恐怖攻擊事件，一名身穿假炸彈背心的男子持刀攻擊數人，造成兩死三傷。根據社群媒體流傳的影片，有六名見義勇為的路人將凶嫌壓倒在地，警方隨後將該嫌擊斃。

華盛頓郵報報導，根據一段在推特上傳的影片，約有六名男子在倫敦橋的人行道上協助警方壓制凶嫌，一名背對鏡頭、身穿黑色風衣的男子奪走嫌犯的刀，並且指揮大眾逃離現場。接著，一名武裝警察把正在與嫌犯搏鬥的路人拉開後，另名警察開槍擊斃凶嫌。

對此，英國首相強生發布聲明說，要向警察、緊急服務人員和非凡英勇的民眾表示敬意。他說，「對我來說，他們展現我們國家最好的狀態，我代表整個國家感謝他們」。

倫敦市長卡恩（Sadiq Khan）也讚揚這幾位與嫌犯搏鬥的英勇路人，感謝他們冒著自己的生命危險挺身而出，展現「驚人的英雄主義精神」。

泰晤士報報導，一名消息人士表示，該名發動恐攻的嫌犯早有前科，過去曾因參與恐攻計畫而入獄，去年同意配戴電子腳鐐後被釋放出獄。強生表示，太早釋放這名暴力罪犯是個大錯。

俄羅斯今日（RT）報導，英國警方證實該嫌為28歲的烏斯曼．可汗（Usman Khan）。泰晤士報指出，當時他正在附近的Fishmongers' Hall，參加由劍橋大學舉辦的受刑人矯治會議，並威脅要炸毀該棟建築。

倫敦橋2017年6月也發生過恐攻事件，當時有三名武裝分子開車衝撞行人，接著攻擊這處遭到包圍地區的人，造成八人死亡和至少48人受傷。伊斯蘭國（IS）當時表示，這是他們戰士所為。

英國倫敦橋29日發生恐攻事件，一名嫌犯持刀攻擊數人。美聯社
英國倫敦橋29日發生恐攻事件，一名嫌犯持刀攻擊數人。美聯社
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