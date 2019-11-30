影／荷蘭海牙購物區發生攻擊事件 購物人群狂奔逃命

2019-11-30 08:50 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



荷蘭海牙購物區29日發生攻擊案。美聯社 分享 facebook

荷蘭海牙（The Hague）29日傍晚發生攻擊案，三名未成年在市中心購物區被刺傷，警方目前仍在追緝嫌犯，尚未指認為恐攻。

這起攻擊案發生在當地時間晚間約7時45分，當時海牙市中心購物區充滿逛街人潮，目擊者拍到購物人群狂奔逃命的畫面。攻擊案發生後被封鎖，警方直升機飛越現場上空，數十台警車和救護車抵達現場。

荷蘭海牙29日傍晚發生攻擊案，三名未成年在市中心購物區被刺傷，警方目前仍在追緝嫌犯，尚未指認為恐攻。美聯 分享 facebook

荷蘭警方在聲明中表示，所有的被害人皆為未成年，他們被送往醫院治療現在已經出院。警方發言人葵普兒（Marije Kuiper）表示，「目前尚未逮捕到任何人，我們仍在追緝嫌犯」。

荷蘭公共電視台（NOS）引述消息來源報導，「目前仍未有跡象顯示為恐怖攻擊」。葵普兒表示，警方尚未有嫌犯的描述，稍早的聲明中指稱嫌犯為40多歲北非籍男子為錯誤的。她說，「所有狀況皆有可能」。

英國倫敦29日下午也傳出攻擊案。一名男子身上綁著假炸彈在倫敦橋上持刀攻擊路人，造成數人受傷兩人死亡。他在與路人搏鬥後被警方當場擊斃。英國警方將這起攻擊案視為恐怖攻擊。