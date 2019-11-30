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英國傳恐攻！倫敦橋隨機刺人2死8傷 警擊斃持刀兇嫌

倫敦恐襲後 荷蘭也傳男子持刀攻擊行人

2019-11-30 05:44世界日報 編譯中心／綜合29日電

荷蘭海牙也在29日發生歹徒持刀襲擊事件，一名男子持刀在購物大道攻擊經過的行人；根...
荷蘭海牙也在29日發生歹徒持刀襲擊事件，一名男子持刀在購物大道攻擊經過的行人；根據警方初步報告，有數人受傷。圖為事發後警察封鎖現場。 美聯社
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倫敦發生疑似恐怖攻擊的刺人案，導致至少兩人死亡後，荷蘭海牙也在29日發生歹徒持刀襲擊事件，一名男子持刀在購物大道攻擊經過的行人；根據警方初步報告，有數人受傷。

警方初步調查指出，行兇者為一名中東男子，行凶後即逃離現場，警方仍在追緝中。

稍早發生在倫敦市中心倫敦橋地區的恐怖攻擊事件中，一名男子身上綁著假炸彈並持刀將數人刺傷，警方趕往後將這名男子擊斃。

法新社報導，倫敦都會區警察局指出，這名男子持刀攻擊數人後，警察在倫敦橋上將這名身上綁著「假爆炸裝置」的男子擊斃。

倫敦警察恐怖攻擊炸彈荷蘭

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