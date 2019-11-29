毀99年租約 斯里蘭卡擬收回港口 不續租陸

2019-11-29 23:41 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



斯里蘭卡總統拉賈帕克薩。 （法新社） 分享 facebook

彭博資訊報導，斯里蘭卡新任總統拉賈帕克薩政府打算撤銷前朝政策，不再繼續把南部漢班托塔港租給中國大陸，理由是要維護國家利益。

斯里蘭卡新總理、拉賈帕克薩胞兄馬辛達的經濟顧問卡布拉爾說：「希望中國能交還這個港口。理想的情況是恢復原狀。我們將按照我們最初同意的方式在適當時候償還貸款。」

大陸外交部發聲明回應說：「中國與斯里蘭卡合作，包括漢班托塔港方面，以平等和協商為基礎。中國期望發展斯里蘭卡經濟，並與斯里蘭卡攜手，使漢班托塔成為印度洋新的船運樞紐。」

另外，美聯社報導，拉賈帕克薩廿九日訪問印度時，印度總理莫迪宣布，提供斯里蘭卡四億美元信貸額度，協助發展基礎設施和經濟，並提供五千萬美元信貸額度，協助改善安全情勢。印度向來擔心斯里蘭卡倒向大陸。大陸致力於擴展在印度洋區域的影響力。

不過，斯里蘭卡索回漢班托塔可能不容易。印度新德里國防研究與分析研究所研究員帕塔奈克說：「這是國家之間的協議」，不太可能廢除或大幅更改，不過「中國可能會重新考慮某些對拉賈帕克薩政權重要的條款」。

「外交官」雜誌報導，馬辛達二○○五到二○一五年擔任斯里蘭卡總統，同期間拉賈帕克薩擔任國防部長。馬辛達在總統任內與大陸關係緊密，其政府與大陸簽訂數以十億計美元的合約，由大陸承建多項基礎設施，導致斯里蘭卡債台高築，其中最著名的所謂「債務陷阱」就是漢班托塔港。

在斯里蘭卡前總統西里塞納任內，該國被迫將漢班托塔港租給大陸九十九年以減輕債務負擔，人民對此相當不滿。拉賈帕克薩被認為親中，但他主要政見之一就是重新審視與大陸簽訂的漢班托塔港協議，並尋求雙贏辦法。