親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

倫敦橋驚傳持刀隨機刺人1死4傷 嫌犯遭警擊斃

2019-11-29 23:02聯合報 編譯張佑生╱即時報導

英國天空新聞周五（29日）報導，一名男子當天下午2時左右在倫敦橋用刀隨機刺人造成1死4傷，之後該名嫌犯遭警方開槍擊斃。倫敦橋現在已被封鎖。

倫敦橋附近29日發生持刀砍人事件，警方封鎖現場。美聯社
倫敦橋附近29日發生持刀砍人事件，警方封鎖現場。美聯社
分享

倫敦警察槍擊

相關新聞

英安德魯王子性醜聞升級 倫敦警察廳助FBI調查

2019-11-29 21:42

繼北約腦死說後 馬克宏又語出驚人「俄國已不是敵人」

2019-11-29 22:40

大選是這樣贏的？英保守黨教戰手冊教候選人抹黑對手

2019-11-29 22:13

缺德！兩男造訪馬雅千年神廟 竟在上頭刻名字留念

2019-11-29 18:10

國際肯定！台灣取得2021年國際肥豬國際研討會主辦權

2019-11-29 16:57

總人口減少、市場飽和 衝擊日本便利商店

2019-11-29 21:35

恐川普干預 孟晚舟反對電視轉播引渡聽證

2019-11-29 18:37

影／英相強生缺席氣候變遷辯論 電視台擺冰雕諷刺

2019-11-29 16:12

反政府示威升溫／伊朗逮8名「CIA內線」 指假冒記者蒐情資

2019-11-29 15:38

脫歐機會大增？英國會選舉 民調：執政黨贏面大

2019-11-29 15:30

阿爾巴尼亞強震 總理未來兒媳也遇難

2019-11-29 15:00

斷交10年 玻利維亞宣布將恢復以色列邦交

2019-11-29 13:37

一夜屠殺45人！伊拉克軍警血腥鎮壓示威

2019-11-29 12:47

日本前首相中曾根康宏過世 享壽101歲

2019-11-29 12:21

馬克宏承擔北約「腦死」說 危機中要有人示警

2019-11-29 10:27

火箭試射成功 北韓國營媒體：金正恩非常滿意

2019-11-29 10:13

小飛機墜毀加拿大東部 機上7人全數罹難

2019-11-29 09:32

中日升溫 日防衛大臣將相隔10年訪陸

2019-11-29 00:48

北韓再試射 川金二會後第13次

2019-11-29 00:22

英國會選舉 執政黨贏面大

2019-11-28 23:54

日研判北韓射2彈道飛彈 安倍：加強與美韓合作

2019-11-28 22:48

伊拉克安全部隊開槍鎮壓示威釀14死 2市宣布宵禁

2019-11-28 22:39

阿爾巴尼亞強震增至40死 餘震不斷

2019-11-28 22:27
看更多

熱門文章

不聽話就開除！最幸福企業變調 Google把格調賣給了誰？

2019-11-29 10:00

生出「2頭3臂4掌」男嬰 印度少婦一看當場昏倒

2019-11-29 14:21

奇蹟！女兒病床邊喊肚餓 昏迷一個月母親突睜眼餵奶

2019-11-29 10:31

出國被放鴿子！正妹霸氣帶「3閨密出遊」夜晚畫面超母湯

2019-11-29 19:42

永凍土層發現1萬8千年幼犬屍體 疑是狼與狗的共同祖先

2019-11-29 12:40

送餐途中驚見女子溺水 外送哥捨身救人網友大喊敬佩

2019-11-29 10:35

漏綁一個救命繩結！美攀岩頂尖高手墜300公尺身亡

2019-11-29 10:20

缺德！兩男造訪馬雅千年神廟 竟在上頭刻名字留念

2019-11-29 18:10

美阿嬤誤傳陌生人感恩節簡訊 連4年共享大餐

2019-11-29 10:25

老闆看一下！日本大阪府為阻止公務員加班 「18點半強制關機」

2019-11-29 16:38

上任後首次！川普突訪阿富汗 與美駐軍共度感恩節

2019-11-29 06:26

批亂漲軍費 華府智庫：美軍不是韓國的傭兵

2019-11-29 00:41

突訪阿富汗 川普：已和塔利班恢復談判

2019-11-29 06:28

不減反增！英10大超市 可重複用塑膠袋銷量破15億個

2019-11-29 12:06

被奧客飆罵三小時經理才出現 她怒：幹嘛不早點來？

2019-11-29 15:26

國際肯定！台灣取得2021年國際肥豬國際研討會主辦權

2019-11-29 16:57

曾與富豪夫婦3P 嫩模全裸墜樓命案重啟謀殺調查

2019-11-29 15:36

跨性別者怕機場安檢：老被搜身 因科技只懂性別二分法

2019-11-29 10:51

專家：蘋果AirPods需求激增 假期購物季恐供應短缺

2019-11-29 00:34

雪梨夜間營業禁令將取消 商家有機會24小時營業

2019-11-29 13:49

日本前首相中曾根康宏過世 享壽101歲

2019-11-29 12:21

小飛機墜毀加拿大東部 機上7人全數罹難

2019-11-29 09:32

英安德魯王子性醜聞升級 倫敦警察廳助FBI調查

2019-11-29 21:42

繼北約腦死說後 馬克宏又語出驚人「俄國已不是敵人」

2019-11-29 22:40

遭控縱火 亞馬遜雨林NGO志工消防員被捕惹議

2019-11-29 09:24

韓媒：搶英特爾CPU外包訂單 三星勝算比台積電大

2019-11-29 17:34

男子抓起女友5個月大女嬰猛搖 造成她心臟病中風而亡

2019-11-29 16:49

倫敦橋驚傳持刀隨機刺人1死4傷 嫌犯遭警擊斃

2019-11-29 23:02

響應減塑風潮！ 溫哥華明年4月起禁用塑膠袋、塑膠吸管

2019-11-29 09:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top