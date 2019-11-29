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大選是這樣贏的? 英保守黨教戰手冊教候選人抹黑對手

2019-11-29 22:13聯合報 編譯羅方妤／即時報導

英國衛報揭露，英國國會大選執政的保守黨發給候選人兩本手冊，鉅細靡遺教導他們在競選期間如何使用「誤導性主張」，攻擊工黨和自由民主黨的對手。

例如，手冊誆稱工黨的民眾自由流動政策會導致每年英國將有84萬名移民來到英國，以及工黨政策將耗資1.2兆英鎊（約台幣47兆元），如果工黨黨魁柯賓成為英國首相，每位英國納稅人預期要多繳二千四百英鎊（約台幣9萬4000元）。

這分文件引述工黨影子財政大臣麥唐諾2015年的說法，稱工黨將會「自動」支持所有罷工。然而，工黨的最新競選宣言稱，他們只會「去除不必要的罷工限制」。

保守黨中央研究部也起草攻擊自民黨政敵的教戰手冊，控訴該黨推廣「親皮條客」政策和性工作，作為學童的未來職涯選項。「自由民主黨不認同人們的價值觀。他們提出關於賣淫的『親皮條客』政策，並提議賣淫應作為一種學童的未來職涯方向。」

這個主張援引自民黨前切爾滕納姆黨部主委3年前的評論，他後來因此被迫下台。這分文件也指導候選人告訴選民，自主黨會「將我們的核武威懾力換成空包彈」。儘管自民黨黨魁史文森聲明準備使用核彈頭，該黨的競選宣言也承諾維持最低限度的核武威懾力。

保守黨被廣泛批評在競選期間使用卑鄙手段。有說法稱他們賄賂脫歐黨候選人讓他們不出來競選、還在工黨發表競選宣言當天發布假網站誤導選民，及在黨魁辯論期間將黨內一個推特帳號重整成「事實查核」網站。

英國衛報揭露，保守黨撰寫教戰手冊，教黨內候選人抹黑政敵贏得選戰。圖為英國首相強生...
英國衛報揭露，保守黨撰寫教戰手冊，教黨內候選人抹黑政敵贏得選戰。圖為英國首相強生。（歐新社）
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英國自民黨保守黨

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