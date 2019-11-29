總人口減少 、市場飽和 衝擊日本便利商店

2019-11-29 21:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



日本多數地區的超商市場已處於飽和狀態，但北部地區便利商店的競爭尤其激烈，原因是總人口迅速減少。

日經新聞報導，日本北海道有家Lawson便利商，店目前潛在客群僅約3,000人，較10年前少15%。這家超商的營運原本仰賴當地居民的日常需求，但如今幸虧門市地點在高速公路附近，否則該便利商店恐怕難以維持營運。

這家Lawson便利商店的店長表示：「我們24小時營業，但冬季晚間每小時只有一、兩名顧客上門，老實說，這種時段繼續營業的意義不大。」這位店長經營這家門市的時間已超過20年，他們的競爭對手Seicomart最近已縮短營業時間。

日本一家超商的營業範圍內通常約有3,000名居民，但日經的研究發現，在全日本1,900個地方行政區中，便利商店營業區域平均居民人數不到3,000人者，比率高達80%左右，更有400多個地區低於2,000人。

便利商店的競爭以北海道、福島縣、宮城縣等北部地區最為明顯，原因是這些地區的人口迅速減少、高齡化。不過，這些超商常以鄰近其他商店都做不到的方式，來滿足顧客的日常需求。

音威子府村是北海道的一個村落，總人口僅700人。當地便利商店不僅提供預先煮熟的食物，居民也可在超商繳水電費。儘管如此，每日顧客人數僅略多於200人，而城市地區的門市一、兩小時內就能達到這個數字。

便利商店飽和的情況並不僅限於人煙稀少的地區。數據顯示，日本有3.1萬家門市距離另一家超商的路程不到5分鐘。