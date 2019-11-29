缺德！兩男造訪馬雅千年神廟 竟在上頭刻名字留念

2019-11-29 18:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



中美洲國家瓜地馬拉近日傳出，有2名觀光客遊覽古馬雅神廟時，竟在牆上刻名字留念，被當地居民活逮後，居然還感到不高興。

英媒《Metro》29日報導，此事發生在瓜地馬拉北部，地點是貝登省佛洛雷斯市（Flores, Peten）附近的提卡爾古城（Tikal）。當地居民阿爾巴-路易茲（Vinicio Alba Ruiz）在臉書貼文表示，他發現2人在提卡爾二號神廟（Tikal Temple II）牆壁刻上「A + P」字樣，並跟他們當場對質，但2人變得不高興、似乎覺得受到冒犯。

阿爾巴-路易茲說，來遺址觀光，就必須遵守規則，這是不需要額外解釋的常識，也認為有關單位需招募更多照顧遺址的工作人員。

2名觀光客身分和國籍不明，但瓜地馬拉旅遊產業協會（INGUAT）已就此事發出公開聲明，並向主管部門投訴，要求2人需為損害有著1300年歷史的古蹟負責。