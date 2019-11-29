親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

催淚！毛加恩婚禮大咖雲集 獨留空位給高以翔

當仁不讓接立院龍頭？ 吳敦義說這兩條件下願努力

恐川普干預 孟晚舟反對電視轉播引渡聽證

2019-11-29 18:37世界日報 中國新聞組／北京29日電

小版//孟晚舟反對電視轉播聽審 認為會增加川普干預風險 路透社
小版//孟晚舟反對電視轉播聽審 認為會增加川普干預風險 路透社
分享
華為財務長孟晚舟引渡案將於明年1月開始庭審，由於有北美13家主流媒體向法庭提出轉播申請，孟晚舟的律師們以轉播過程將會增加美國總統川普干預案件的風險，因而反對轉播。

綜合媒體報導，13家加國及國際媒體指此案引起公眾極大關注，民眾有權第一時間獲得相關資訊，因而聯合提出以視頻和網絡轉播聆訊過程的請求。媒體代表律師科爾斯（Daniel Coles）提出，此案引起公眾極大關注，民眾有權第一時間獲得相關資訊。

申請轉播的13家媒體，包括包括加拿大廣播公司、加通社、《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）和《環球郵報》等美加主流媒體。

孟晚舟的辯護團隊呈送法庭的文件中說，電視轉播「增加美國總統再次干預案件，或者招致他心懷怨恨的風險，這兩點都既有威脅性，又令人生畏。」

孟的律師們說，根據加拿大法律規定，若無法庭允許，任何人都不能錄製、複製以及傳播這些法庭資料，若是轉播將引起川普或美國官員更多關注，將為孟晚舟捍衛自己的權利帶來過大的壓力，並可能左右她是否能爭取到獲釋。他們認為，孟晚舟應該得到法庭的保護，因為媒體對她案件的關注「鋪天蓋地」。

加拿大去年12月1日應美國要求逮捕了華為公司首席財務官、華為創始人任正非的女兒孟晚舟。美國指控孟晚舟和華為違反美國對伊朗的出口管制，要求將孟引渡到美國。孟晚舟和華為均否認指控。

加拿大去年12月將孟晚舟拘押後，中加兩國關係開始急劇惡化，中國拘捕了2名加拿大公民，並指控他們從事間諜活動，並限制從加拿大進口肉類產品及油菜籽。

代表13家媒體的律師科爾斯說，此案引起公眾極大關注，他們和美加兩國的政界人士一樣，都對此案高度關注。這個案子已經影響到溫哥華以外的很多加拿大人，但他們卻無法來到法庭旁聽。

孟晚舟加拿大引渡

相關新聞

缺德！兩男造訪馬雅千年神廟 竟在上頭刻名字留念

2019-11-29 18:10

國際肯定！台灣取得2021年國際肥豬國際研討會主辦權

2019-11-29 16:57

影／英相強生缺席氣候變遷辯論 電視台擺冰雕諷刺

2019-11-29 16:12

反政府示威升溫／伊朗逮8名「CIA內線」 指假冒記者蒐情資

2019-11-29 15:38

脫歐機會大增？英國會選舉 民調：執政黨贏面大

2019-11-29 15:30

阿爾巴尼亞強震 總理未來兒媳也遇難

2019-11-29 15:00

斷交10年 玻利維亞宣布將恢復以色列邦交

2019-11-29 13:37

一夜屠殺45人！伊拉克軍警血腥鎮壓示威

2019-11-29 12:47

日本前首相中曾根康宏過世 享壽101歲

2019-11-29 12:21

馬克宏承擔北約「腦死」說 危機中要有人示警

2019-11-29 10:27

火箭試射成功 北韓國營媒體：金正恩非常滿意

2019-11-29 10:13

小飛機墜毀加拿大東部 機上7人全數罹難

2019-11-29 09:32

中日升溫 日防衛大臣將相隔10年訪陸

2019-11-29 00:48

北韓再試射 川金二會後第13次

2019-11-29 00:22

英國會選舉 執政黨贏面大

2019-11-28 23:54

日研判北韓射2彈道飛彈 安倍：加強與美韓合作

2019-11-28 22:48

伊拉克安全部隊開槍鎮壓示威釀14死 2市宣布宵禁

2019-11-28 22:39

阿爾巴尼亞強震增至40死 餘震不斷

2019-11-28 22:27

北韓發射飛行體 韓聯社：疑似2枚超大型火箭

2019-11-28 22:01

英貨櫃命案遺體運回越南 家屬為遇難者舉行葬禮

2019-11-28 20:15

英國名廚羅茲猝死 據傳生前滑倒撞到頭

2019-11-28 20:05

德國「被遺忘權」案勝出新例 爭議仍難解

2019-11-28 20:00

反毒戰怎麼打？墨西哥：美國別過度干預

2019-11-28 19:54

未解叛軍問題 剛果民眾抗議聯合國部隊

2019-11-28 19:45

減少官僚繁文縟節 印尼計畫AI取代部分高官

2019-11-28 19:44

日本抗議北韓射彈 安倍：對國際社會重大挑戰

2019-11-28 18:44

影／衝突升高！伊拉克示威者火燒伊朗領事館

2019-11-28 17:51

示威？ 俄向美展示高超音速飛彈系統

2019-11-28 17:50

美迫英買原廠藥 工黨握有密會文件

2019-11-28 17:20

日研判北韓試射彈道飛彈 推測未落入EEZ

2019-11-28 17:17

日本街頭槍擊！神戶山口組幹部身中多槍身亡

2019-11-28 17:02

助首里城重建 日本沖繩縣議員自願減薪半年

2019-11-28 16:55

北韓再射飛彈 川金二會後第13次

2019-11-28 16:19

日本政壇焦點：安倍政府 為何需要這麼大台工業用碎紙機？

2019-11-28 15:57
看更多

熱門文章

美食日劇一集吃50間店 製作人暴肥20公斤：來台灣出差超辛苦

2019-11-28 20:42

不聽話就開除！最幸福企業變調 Google把格調賣給了誰？

2019-11-29 10:00

生出「2頭3臂4掌」男嬰 印度少婦一看當場昏倒

2019-11-29 14:21

凱特梅根妯娌雙姝怨 毀了王室耶誕假期

2019-11-28 21:51

奇蹟！女兒病床邊喊肚餓 昏迷一個月母親突睜眼餵奶

2019-11-29 10:31

永凍土層發現1萬8千年幼犬屍體 疑是狼與狗的共同祖先

2019-11-29 12:40

送餐途中驚見女子溺水 外送哥捨身救人網友大喊敬佩

2019-11-29 10:35

漏綁一個救命繩結！美攀岩頂尖高手墜300公尺身亡

2019-11-29 10:20

美阿嬤誤傳陌生人感恩節簡訊 連4年共享大餐

2019-11-29 10:25

新聞眼／美打香港牌 北京壓力大 貿談將受衝擊？

2019-11-28 23:52

逼駕駛減速 泰國志工打造漂浮斑馬線

2019-11-28 23:55

上任後首次！川普突訪阿富汗 與美駐軍共度感恩節

2019-11-29 06:26

新興國糧食價格 漲翻天

2019-11-28 23:56

批亂漲軍費 華府智庫：美軍不是韓國的傭兵

2019-11-29 00:41

駐韓美軍 每人每年比駐日美軍成本貴5萬美元

2019-11-28 20:26

老闆看一下！日本大阪府為阻止公務員加班 「18點半強制關機」

2019-11-29 16:38

突訪阿富汗 川普：已和塔利班恢復談判

2019-11-29 06:28

英國名廚羅茲猝死 據傳生前滑倒撞到頭

2019-11-28 20:05

不減反增！英10大超市 可重複用塑膠袋銷量破15億個

2019-11-29 12:06

跨性別者怕機場安檢：老被搜身 因科技只懂性別二分法

2019-11-29 10:51

專家：蘋果AirPods需求激增 假期購物季恐供應短缺

2019-11-29 00:34

被奧客飆罵三小時經理才出現 她怒：幹嘛不早點來？

2019-11-29 15:26

日本前首相中曾根康宏過世 享壽101歲

2019-11-29 12:21

小飛機墜毀加拿大東部 機上7人全數罹難

2019-11-29 09:32

雪梨夜間營業禁令將取消 商家有機會24小時營業

2019-11-29 13:49

缺德！兩男造訪馬雅千年神廟 竟在上頭刻名字留念

2019-11-29 18:10

法總統談華為：從無打算將特定電信業者汙名化

2019-11-28 22:32

遭控縱火 亞馬遜雨林NGO志工消防員被捕惹議

2019-11-29 09:24

曾與富豪夫婦3P 嫩模全裸墜樓命案重啟謀殺調查

2019-11-29 15:36

響應減塑風潮！ 溫哥華明年4月起禁用塑膠袋、塑膠吸管

2019-11-29 09:44

馬克宏承擔北約「腦死」說 危機中要有人示警

2019-11-29 10:27

火箭試射成功 北韓國營媒體：金正恩非常滿意

2019-11-29 10:13

日研判北韓射2彈道飛彈 安倍：加強與美韓合作

2019-11-28 22:48

北韓再試射 川金二會後第13次

2019-11-29 00:22

全球貿易 恐弱至年底

2019-11-28 23:54

國際肯定！台灣取得2021年國際肥豬國際研討會主辦權

2019-11-29 16:57

伊拉克安全部隊開槍鎮壓示威釀14死 2市宣布宵禁

2019-11-28 22:39

藍鯨心率可變換 專家：研究有助保育

2019-11-28 19:49

男子抓起女友5個月大女嬰猛搖 造成她心臟病中風而亡

2019-11-29 16:49

斷交10年 玻利維亞宣布將恢復以色列邦交

2019-11-29 13:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top