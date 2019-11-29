恐川普干預 孟晚舟反對電視轉播引渡聽證

2019-11-29 18:37 世界日報 中國新聞組／北京29日電



小版//孟晚舟反對電視轉播聽審 認為會增加川普干預風險 路透社 分享 facebook 華為財務長孟晚舟引渡案將於明年1月開始庭審，由於有北美13家主流媒體向法庭提出轉播申請，孟晚舟的律師們以轉播過程將會增加美國總統川普干預案件的風險，因而反對轉播。

綜合媒體報導，13家加國及國際媒體指此案引起公眾極大關注，民眾有權第一時間獲得相關資訊，因而聯合提出以視頻和網絡轉播聆訊過程的請求。媒體代表律師科爾斯（Daniel Coles）提出，此案引起公眾極大關注，民眾有權第一時間獲得相關資訊。

申請轉播的13家媒體，包括包括加拿大廣播公司、加通社、《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）和《環球郵報》等美加主流媒體。

孟晚舟的辯護團隊呈送法庭的文件中說，電視轉播「增加美國總統再次干預案件，或者招致他心懷怨恨的風險，這兩點都既有威脅性，又令人生畏。」

孟的律師們說，根據加拿大法律規定，若無法庭允許，任何人都不能錄製、複製以及傳播這些法庭資料，若是轉播將引起川普或美國官員更多關注，將為孟晚舟捍衛自己的權利帶來過大的壓力，並可能左右她是否能爭取到獲釋。他們認為，孟晚舟應該得到法庭的保護，因為媒體對她案件的關注「鋪天蓋地」。

加拿大去年12月1日應美國要求逮捕了華為公司首席財務官、華為創始人任正非的女兒孟晚舟。美國指控孟晚舟和華為違反美國對伊朗的出口管制，要求將孟引渡到美國。孟晚舟和華為均否認指控。

加拿大去年12月將孟晚舟拘押後，中加兩國關係開始急劇惡化，中國拘捕了2名加拿大公民，並指控他們從事間諜活動，並限制從加拿大進口肉類產品及油菜籽。

代表13家媒體的律師科爾斯說，此案引起公眾極大關注，他們和美加兩國的政界人士一樣，都對此案高度關注。這個案子已經影響到溫哥華以外的很多加拿大人，但他們卻無法來到法庭旁聽。