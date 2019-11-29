國際肯定！台灣取得2021年國際肥豬國際研討會主辦權

2019-11-29 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台灣農業技術國際馳名，普獲國際的肯定，今天在日本沖繩舉行的第5屆肥豬國際研討會（5th Fatty Pig International Conference ）傳來好消息，研討會主席Noboru Manabe博士在沖繩時間下午4時45分（台灣時間下午5時45分）的閉幕典禮宣布，2021年第6屆肥豬國際研討會將由台灣主辦。

農委會畜產試驗所表示，中華民國是該國際研討會舉辦以來第4個承辦的國家，這不僅是國際對台灣於本土豬保種貢獻的感謝，也是對台灣畜產技術水準的肯定。

11月27日至29日在日本沖繩舉辦的第5屆肥豬研討會共計有11國、120位來自世界各國專家學者發表約100餘篇肥豬相關論文；行政院農業委員會畜產試驗所長黃振芳博士及育種組組長吳明哲博士等代表台灣參加該研討會，並發表「迷你蘭嶼豬的保存及生醫用小型豬的發展」論文。

畜試所所長黃振芳表示，「肥豬」是指各國的本土豬種，其身軀一般較商業種豬肥，一些生理與飼養情形與藍瑞斯、杜洛克及約克夏等商業豬種有些不同，最大差異在於油脂較高、生長效率較差，但適應環境能力強。國際知名的肥豬品系包含西班牙知名的伊比利（Iberico）及匈牙利俗稱綿羊豬的蒙娜麗莎（Mangalica），台灣也有桃園豬、蘭嶼豬等本土豬種等，極具保種價值及開發成特色產品的潛力。