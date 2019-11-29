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影／英相強生缺席氣候變遷辯論 電視台擺冰雕諷刺

2019-11-29 16:12聯合報 編譯周辰陽／即時報導

英國國會大選兩周後投票，第四台（Channel 4）28日首度舉辦專注氣候變遷的政黨領袖辯論會。但帶領保守黨的首相強生和脫歐黨黨魁法拉吉未現身，第四台特別在兩人空位上擺出地球造型的冰雕、以示諷刺。

辯論主持人古魯-莫西（Krishnan Guru Murthy）指出，放上冰雕不只是要提醒觀眾，有兩位政黨領袖缺席辯論，也要凸顯全球政治人物未能及時減少溫室氣體排放，導致溫度持續上升。

《每日郵報》報導，強生認為蘇格蘭民族黨（SNP）領袖、蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）沒有競選下院議員，因此選前不會參加施特金在場的任何辯論會。針對第四台的氣遷政策辯論會邀約，保守黨另推曾任環保大臣的內閣閣員、下院議員戈夫代打，但第四台拒絕，並指他們會擺出「空椅子」，提醒觀眾強生沒有出席。

戈夫當晚還帶著自己的拍攝小組直闖第四台，表達他願意代表強生參加辯論，結果被電視台人員以他不是政黨領袖為由婉拒。保守黨已去信英國通訊局，批評第四台違反媒體公正，過去也對保守黨存在偏見。

前工黨選舉顧問麥葛雷格（Matthew McGregor）認為，強生平常把自己塑造成「超級大人物」，但大選一開跑，他就會令自己顯得「越小越好」，以盡可能降低被攻擊的機會。

曾成功預測2017年大選結果的民調機構「輿觀」（YouGov），28日釋出各界期待已久的選情預測，判斷保守黨可能贏得359席，多數優勢達68席。工黨則可能失去51席，僅取得211席，創下二戰後的第二差成績。

不過，「輿觀」選情預測亦指保守黨和工黨在70個選區的支持度相差不到5%、仍有翻盤可能。

英國第四台28日首度舉辦氣候變遷政策的特別辯論，帶領保守黨的首相強生和脫歐黨黨魁...
英國第四台28日首度舉辦氣候變遷政策的特別辯論，帶領保守黨的首相強生和脫歐黨黨魁法拉吉沒有現身，第四台在空出來的席位放上地球造型冰雕以示諷刺。路透
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辯論主持人古魯-莫西（Krishnan Guru Murthy）指出，放上冰雕不...
辯論主持人古魯-莫西（Krishnan Guru Murthy）指出，放上冰雕不只是要提醒觀眾，有兩位政黨領袖缺席辯論，也要凸顯全球政治人物未能及時減少溫室氣體排放，導致溫度持續上升。美聯社
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保守黨強生英國

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