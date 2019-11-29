反政府示威升溫／伊朗逮8名「CIA內線」 指假冒記者蒐情資

2019-11-29 15:38 世界日報 編譯中心／綜合28日電



伊朗通訊社27日報導，伊朗政府本月15日決定調高油價後，全國各地爆發街頭暴力示威，德黑蘭當局近日擴大逮捕行動，並宣稱自15日示威爆發至今，已經逮捕至少8名和美國中央情報局（U.S. Central Intelligence Agency，CIA）有關人士。

伊朗通訊社（IRNA）引述情報與國家安全部反情報主管官員的話說：「一些企圖蒐集近來暴動情報並將其送往境外的份子…身分已查明並遭到逮捕。」據知情人士透露，被逮捕的8人以公民記者的身分，滲進這次被政府定調為「暴動」的示威活動，報導指出，這8名人士都曾在「不同國家接受訓練，學習如何以公民記者的身分蒐集情資」。

伊朗通訊社指出，其中6名被捕人士涉嫌「參與暴動，並執行命令。另外兩人則是被控企圖蒐集全國動亂訊息，並將其傳遞到海外，在離開伊朗前就被逮捕。」報導並未指出上述官員的姓名。

中央社報導，反政府暴力示威浪潮襲擊伊朗，德黑蘭為鎮壓抗議活動，幾乎全面中斷全國網路連線。伊朗頭號敵人美國23日呼籲臉書等社群網站，暫停伊朗政府領導人的帳戶，藉此反制德黑蘭的網路封鎖行動。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）26日表示，當局已接獲數千筆有關伊朗抗議活動的訊息，其中包括照片與和影音檔案。他說：「我們迄今透過加密通訊軟體Telegram，收到近2萬則與伊朗當局濫權行徑有關的訊息、影片、照片和短訊。」